快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投縣府提供67個暑期工讀機會 2個月可賺48K

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府提供67個暑期打工名額，幫助南投縣大專學生賺取學費、累積職場經驗。圖／本報資料照片
南投縣政府提供67個暑期打工名額，幫助南投縣大專學生賺取學費、累積職場經驗。圖／本報資料照片

為協助南投縣大專院學生將來適應職場，南投縣政府釋出67個公部門暑期工讀機會，免經驗即可到縣府工讀，期間自7月1日至8月31日為期2個月，月薪2萬4000元。4月12日起至23日報名，想利用暑假打工累積經驗的南投學生可把握機會。

南投縣長林明溱說，為協助特定對象因失業而影響在學子女就學權益，今年提供身心障礙保障名額5名，特殊條件保障名額5名及一般名額57名，培養學生面對就業時應有的態度並建立正確職業觀念，讓青年於就學時期擁有職場經驗，不僅減輕弱勢家庭學費負擔，也透過參與公務部門，瞭解專業分工，為將來進入職場提供體驗，拓展視野。

報名條件為設籍南投縣滿一年以上，就讀國內大專院校具有正式學籍於修業年限內的在學學生，但不包括僑外生、五專三年級以下學生、空中大學及研究所在職專班學生、研究生、應屆畢業生、大學延畢生、夜校生、假日進修部學生。為提供更多青年學子暑期工讀機會，104年度至109年度曾進用工讀生，今年度不重複錄用，以親自送件或通訊報名，以郵戳為憑，逾期不受理。

特定對象則包括，本人或父母一方為身心障礙者、生活扶助戶、本人為原位民、新住民子女、特殊境遇家庭之子女、獨力負擔家計者子女、中高齡且非自願性離職長期失業勞工子女、更生受保護人之子女、家暴及性侵害被害人或其子女、因新冠肺炎疫情導致非自願性失業勞工子女等10種身分。

甄選方式採網路直播由縣府人員代為抽籤方式辦理，全程由政風處人員監督，並錄影存證以示公平，5月22日上午9時抽籤。

報名簡章刊登於南投縣政府網站「最新消息」電話049-2230358，及台灣就業通網站電話049-2245727。

失業 職場 青年

延伸閱讀

天熱用電量增 台電南投區處籲慎防「2大吃電獸」

南投受虐男童驗屍 傷痕累累檢警不捨

軟爛男搶刮刮樂 71張刮中9400元泡網咖被逮

南投鹿谷閃閃螢光出現 太極美地周末奉茶賞螢火蟲

相關新聞

大甲媽遶境迎香客 永靖頂新將提供洗澡、住宿加按摩

大甲媽祖遶境進香活動將在4月9日深夜起駕、18日回鑾，百年路線來回必經據點之一的彰化永靖廟王「永安宮」及當地居民已展開接...

影／奇！台灣鬧水荒 南投縣政府倉庫卻冒天然湧泉

台灣各地鬧水荒，台中、彰化、苗栗實施分區供水，百貨、餐飲業還得買水應急。南投縣政府地下二樓卻有一口自然湧泉，每日出水量近...

藍黨魁之爭 朱立倫江啟臣趙少康明將出席大甲媽起駕

大甲鎮瀾宮媽祖明天深夜11時5分起駕，展開9天8夜遶境行程，沿途行經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市。總統蔡英文下午3時將到...

12萬元長照扣除額有排富條款 南投衛生局強調公平性

又到五月報稅季，南投縣衛生局表示，縣內老人比例偏高，因此今年民眾在報稅時，可以列舉每人每年12萬元的長照扣除額，但強調國...

和美烏溪堤岸道路爛透 王惠美阿殺力補助500萬重鋪

彰化縣和美鎮烏溪堤防水岸遊憩廊道親子公園一期工程及自行車道啟用後，民眾使用頻繁，卻反映聯接的寶廍路約2公里路段，路面坑洞、不平...

嘜擱送高麗菜啊！農民擔心菜價回不來便宜到端午

政府、民間團體搶救菜價，踴躍採購高麗，菜價卻沒明顯起色，清明節後的中部地區果菜市場交易每公斤均價落在4.3到5.8元之間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。