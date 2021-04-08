南投縣府提供67個暑期工讀機會 2個月可賺48K

為協助南投縣大專院學生將來適應職場，南投縣政府釋出67個公部門暑期工讀機會，免經驗即可到縣府工讀，期間自7月1日至8月31日為期2個月，月薪2萬4000元。4月12日起至23日報名，想利用暑假打工累積經驗的南投學生可把握機會。

南投縣長林明溱說，為協助特定對象因失業而影響在學子女就學權益，今年提供身心障礙保障名額5名，特殊條件保障名額5名及一般名額57名，培養學生面對就業時應有的態度並建立正確職業觀念，讓青年於就學時期擁有職場經驗，不僅減輕弱勢家庭學費負擔，也透過參與公務部門，瞭解專業分工，為將來進入職場提供體驗，拓展視野。

報名條件為設籍南投縣滿一年以上，就讀國內大專院校具有正式學籍於修業年限內的在學學生，但不包括僑外生、五專三年級以下學生、空中大學及研究所在職專班學生、研究生、應屆畢業生、大學延畢生、夜校生、假日進修部學生。為提供更多青年學子暑期工讀機會，104年度至109年度曾進用工讀生，今年度不重複錄用，以親自送件或通訊報名，以郵戳為憑，逾期不受理。

特定對象則包括，本人或父母一方為身心障礙者、生活扶助戶、本人為原位民、新住民子女、特殊境遇家庭之子女、獨力負擔家計者子女、中高齡且非自願性離職長期失業勞工子女、更生受保護人之子女、家暴及性侵害被害人或其子女、因新冠肺炎疫情導致非自願性失業勞工子女等10種身分。

甄選方式採網路直播由縣府人員代為抽籤方式辦理，全程由政風處人員監督，並錄影存證以示公平，5月22日上午9時抽籤。

報名簡章刊登於南投縣政府網站「最新消息」電話049-2230358，及台灣就業通網站電話049-2245727。