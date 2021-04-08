日月潭星光螢火季開跑 六大賞螢據點可觀賞30種螢火蟲

日月潭低光害、低汙染的優質生態環境，非常適合螢火蟲生長，盡管水位持續下降，但不影響美不勝收的滿天螢光，日月潭國家風景區宣布「2021 日月潭星光螢火季」開跑，包括桃米、大林、水社、頭社、潭南及雙龍等六大賞螢據點，都可欣賞到黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等，漫天飛舞的螢火蟲。

處長簡慶發表示，配合2021自行車旅遊年，今年賞螢季以推動夜間賞螢、白天騎車及生態旅遊深度體驗為方向，趁著春夏季節交替，乘著涼風，可來一趟日月潭體驗白天騎單車、夜晚賞螢火蟲的活動，日管處更與在地協會合作推出套裝深度遊程，如魚蝦生態探索、手作美食DIY、活盆地體驗、部落巡禮、布農文化體驗、螢火蟲歌曲教唱等人文特色。

桃米協會指出，日月潭周邊六大賞螢據點，皆可欣賞到黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等，但為守護珍貴的螢火蟲資源，避免過度干擾螢火蟲生態，建議遊客不要自行前往賞螢地點，務必要和各賞螢主辦單位先行聯絡，且參加賞螢生態旅遊。

日月潭星光螢火季期間遵守最基本的「三不一沒有」賞螢原則，包括不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害，也請賞螢民眾自備紅色玻璃紙加以包覆，以減低人為影響與干擾情形，並確實遵守導覽解說人員的引導。