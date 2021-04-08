大甲媽起駕晚間演唱會暖身 信徒發口罩防疫不馬虎

大甲鎮瀾宮9天8夜遶境進香9日起駕，今天晚上舉辦媽祖之光演唱會暖身，因應防疫，遶境信眾準備盒裝點心，有虔誠信徒製作1萬多個口罩，分送給隨香的香客。

3月瘋媽祖，大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，今年主題為「承諾」，9日晚間11時5分起駕，18日回鑾鎮瀾宮安座。起駕前夕的重頭戲媽祖之光演唱會，今天晚上在大甲體育館登場，請來知名主持人吳宗憲、ELLA、玖壹壹等堅強卡司演唱。傳統民俗結合流行文化，為媽祖遶境進香活動暖身。

鎮瀾宮表示，雖演唱會為戶外開唱，但防疫仍不能馬虎，入場民眾必須配戴口罩入場。

媽祖遶境進香路程長達340公里，沿途的點心站多樣化，彷如大型美食街，以往各式美食份量之多得用臉盆、水桶盛裝，因應防疫，廟方呼籲沿途點心站，桶裝改為盒裝，落實防疫。

除了美食發送外，龍井區有虔誠信徒，有感媽祖神威保祐，發起製作1萬個印有Q版馬祖圖樣的防疫口罩，遶境途中發送給隨香的香客。

發起人林郁臻指出，她經營炸粿生意，工作時久站讓她無法長時間步行，去年媽祖遶境時，她帶著孩子們一同徒步，對著媽祖鑾轎懇求一家老小都能平安健康、店裡生意脫離疫情影響好轉。遶境途中，她感覺到雙腳的疼痛感逐漸消失，店裡生意信眾訂購轉好。