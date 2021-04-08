台中警陪信眾迎大甲媽 維護秩序兼防疫

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，訂於4月9日深夜11時起駕、18日回鑾，中市警局為了防範搶轎衝突，遏阻街頭暴力鬥毆案件，防止慣竊於人潮眾多趁亂行竊，於大甲媽祖在台中市區遶境期間，除安排警力加強交通疏導、維持秩序，規畫刑事人員全程跟轎及蒐證，透過M-Police及高解析監視鏡頭等科技工具全程掌握、了解行進動線，即時排除狀況。

近年來台中市轄區雖然未有信徒或宮廟轎班因搶轎引發激烈衝突，惟鑒於仍有偶發零星狀況，中市警仍責由各分局及刑警大隊偵查隊長親自訪查轄內欲前往迎接駕的大型宮廟團體，了解相關迎接駕地點，部署警力防範轎班交接引發衝突，並約制告知活動過程中如有發生聚眾鬥毆等情，將依違反妨害秩序罪移送偵辦。

4月9日起駕及4月18日回鑾等日，當地人潮湧現，且多為外地香客，身上攜帶較多現金，易成為慣竊扒竊的目標。為有效防制竊盜案件發生，中市警除加強巡邏、守望民眾停車處，防範宵小破壞車窗竊取財物，現場警力執行檢扒勤務。