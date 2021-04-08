快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

台中警陪信眾迎大甲媽 維護秩序兼防疫

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，訂於4月9日深夜11時起駕、18日回鑾。圖／ 警方提供
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，訂於4月9日深夜11時起駕、18日回鑾。圖／ 警方提供

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，訂於4月9日深夜11時起駕、18日回鑾，中市警局為了防範搶轎衝突，遏阻街頭暴力鬥毆案件，防止慣竊於人潮眾多趁亂行竊，於大甲媽祖台中市區遶境期間，除安排警力加強交通疏導、維持秩序，規畫刑事人員全程跟轎及蒐證，透過M-Police及高解析監視鏡頭等科技工具全程掌握、了解行進動線，即時排除狀況。

近年來台中市轄區雖然未有信徒或宮廟轎班因搶轎引發激烈衝突，惟鑒於仍有偶發零星狀況，中市警仍責由各分局及刑警大隊偵查隊長親自訪查轄內欲前往迎接駕的大型宮廟團體，了解相關迎接駕地點，部署警力防範轎班交接引發衝突，並約制告知活動過程中如有發生聚眾鬥毆等情，將依違反妨害秩序罪移送偵辦。

4月9日起駕及4月18日回鑾等日，當地人潮湧現，且多為外地香客，身上攜帶較多現金，易成為慣竊扒竊的目標。為有效防制竊盜案件發生，中市警除加強巡邏、守望民眾停車處，防範宵小破壞車窗竊取財物，現場警力執行檢扒勤務。

台中市警局長楊源明表示，今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，警方將會全力動員，確保遶境秩序，另也呼籲民眾，因應疫情，請務必配合廟方落實實名制登記、配戴口罩及「不鑽轎」等防疫規定，並隨時注意隨身財物，遵守現場警方交通指標。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，訂於4月9日深夜11時起駕、18日回鑾。圖／ 警方提供
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，訂於4月9日深夜11時起駕、18日回鑾。圖／ 警方提供
台中市警局為了防範搶轎衝突，除安排制服警力加強交通疏導，維持秩序外，刑事人員全程跟轎及蒐證。圖／ 警方提供
台中市警局為了防範搶轎衝突，除安排制服警力加強交通疏導，維持秩序外，刑事人員全程跟轎及蒐證。圖／ 警方提供

遶境 大甲媽祖 台中市

延伸閱讀

大甲媽明起駕 11種語言全球直播

抗旱限水 腸病毒活躍 防疫洗手不能省

大甲媽9日起駕 虔誠信徒發送1萬個Q版媽祖口罩

大甲媽遶境彰化4天垃圾收百噸 環保局籲減量分類

相關新聞

大甲媽遶境迎香客 永靖頂新將提供洗澡、住宿加按摩

大甲媽祖遶境進香活動將在4月9日深夜起駕、18日回鑾，百年路線來回必經據點之一的彰化永靖廟王「永安宮」及當地居民已展開接...

影／奇！台灣鬧水荒 南投縣政府倉庫卻冒天然湧泉

台灣各地鬧水荒，台中、彰化、苗栗實施分區供水，百貨、餐飲業還得買水應急。南投縣政府地下二樓卻有一口自然湧泉，每日出水量近...

藍黨魁之爭 朱立倫江啟臣趙少康明將出席大甲媽起駕

大甲鎮瀾宮媽祖明天深夜11時5分起駕，展開9天8夜遶境行程，沿途行經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市。總統蔡英文下午3時將到...

12萬元長照扣除額有排富條款 南投衛生局強調公平性

又到五月報稅季，南投縣衛生局表示，縣內老人比例偏高，因此今年民眾在報稅時，可以列舉每人每年12萬元的長照扣除額，但強調國...

和美烏溪堤岸道路爛透 王惠美阿殺力補助500萬重鋪

彰化縣和美鎮烏溪堤防水岸遊憩廊道親子公園一期工程及自行車道啟用後，民眾使用頻繁，卻反映聯接的寶廍路約2公里路段，路面坑洞、不平...

嘜擱送高麗菜啊！農民擔心菜價回不來便宜到端午

政府、民間團體搶救菜價，踴躍採購高麗，菜價卻沒明顯起色，清明節後的中部地區果菜市場交易每公斤均價落在4.3到5.8元之間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。