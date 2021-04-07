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溪湖區排飄惡臭！汙染觸目驚心 不下雨雪上加霜

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣溪湖區排沿線河面上漂浮著畜牧汙水、農業廢棄物、家庭垃圾，缺雨情形下散發出惡臭。圖／林淑玲提供
彰化縣溪湖區排沿線河面上漂浮著畜牧汙水、農業廢棄物、家庭垃圾，缺雨情形下散發出惡臭。圖／林淑玲提供

彰化縣溪湖區排又變色了！湖埔社區大學執行長林淑玲發現流經約10里的溪湖區排沿線，河面上漂浮著農業廢棄物，還有家庭垃圾、寶特瓶等堵在河流中，讓人怵目驚心，希望環保單位加強查緝，也盼結合社區加強河川環境教育，翻轉河川命運。

林淑玲常發動志工做環境維護工作，她近日也進行東螺溪支線溪湖區排作相關記錄，發現溪湖區排發出惡臭，不僅有養豬農牧廢水，還有青蔥的農業廢棄物，另有一包包家庭垃圾、浮載的寶特瓶、保麗龍盒等，讓整個河川汙染嚴重，溪湖鎮忠覺里與田尾鄉海豐崙交界處的大義圳空氣中也瀰漫濃厚豬屎味。

林淑玲說，即使不斷疾呼不要汙染河川，但汙染行為依舊存在，她希望做好相關河川調查，結合社區與巡守隊，深入社區做河川教育，不只養豬戶不應把廢水未經處理排入河川，農民也不該把青蔥等農業廢棄物往河川裡倒，沒公德心亂倒家庭廢棄物的民眾也應被重罰。

彰化環保局長江培根表示，去年環保局與縣府水資處針對東螺溪就開罰了150件亂倒家庭垃圾者，每件罰6000元。環保局也針對養豬等畜牧業者加強查緝，上月228連假還在溪湖鎮鄰近東螺溪的台糖火車軌道旁查獲大型養豬場繞流偷排未經妥善處理的畜牧廢水，檢測化學需氧量超過放流水標準限值高達30倍而開罰，裁罰金額預估逾百萬元。

江培根說，今年共稽查東螺溪沿線畜牧業等共44家，採集放流水檢驗29家，水質檢驗結果不合格率高達90%，將依法裁罰。

東螺溪沿線養豬約20多萬頭，溪湖區排沿線養豬戶約養了2萬頭豬，以河川的排汙承載力顯然不足，尤其近日不下雨，河川淨化功能更吃緊，汙水前置作業更顯重要。

彰化縣溪湖區排沿線河面上漂浮著畜牧汙水、農業廢棄物、家庭垃圾，缺雨情形下散發出惡臭。圖／林淑玲提供
彰化縣溪湖區排沿線河面上漂浮著畜牧汙水、農業廢棄物、家庭垃圾，缺雨情形下散發出惡臭。圖／林淑玲提供
彰化縣溪湖區排沿線河面上漂浮著畜牧汙水、農業廢棄物、家庭垃圾，缺雨情形下散發出惡臭。圖／林淑玲提供
彰化縣溪湖區排沿線河面上漂浮著畜牧汙水、農業廢棄物、家庭垃圾，缺雨情形下散發出惡臭。圖／林淑玲提供

廢棄物 巡守

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