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南投鹿谷閃閃螢光出現 太極美地周末奉茶賞螢火蟲

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
螢火蟲季節已開始，南投縣產官學力挺太極美地擴大舉辦賞螢活動。圖／太極美地發展協會提供
螢火蟲季節已開始，南投縣產官學力挺太極美地擴大舉辦賞螢活動。圖／太極美地發展協會提供

竹山鹿谷地區是南投傳統的賞螢聖地，每年此時的賞螢季節，山林都會出現閃閃螢光，南投縣政府今年攜手太極美地發展協會共同推動一系列賞螢主題活動，規劃20家特色旅宿、觀光工廠、當地特產與景點，為太極美地賞螢季增添亮點，為觀光旅遊業帶來一波商機。

觀光處陳志賢處長表示，4月起南投進入螢火蟲季節，近幾年因生態保育受重視，螢火蟲復育有成，南投也成為螢火蟲的大縣，鹿谷鄉大約有30多種螢火蟲，；不但正式宣布2021南投螢火蟲季已開始，更推薦南投4大賞螢區，包含「日月潭賞螢區」、「竹鹿賞螢區」、「北港溪賞螢區」以及「奧萬大賞螢區」。歡迎大家來麒麟潭賞螢。

陳志賢說，「太極美地」一詞，源自竹山、鹿谷兩鄉鎮特有的竹茶文化形成「太極雙軸」，擁有得天獨厚的茶竹特產，還有豐富多變、深具文化內涵的觀光資源，今年多家業者推出螢火蟲主題特色商品，有明山別館的螢火蟲造型麵包、溪部好呆庄賞螢套裝行程及手作螢火蟲造型燈，采棉居寢飾文化舘DIY螢火蟲彩繪抱枕，都可望為太極美地的賞螢活動打出名號。

太極美地發展協會表示，4月10日起到5月1日每周六的下午，民眾可報名參加奉茶與賞螢活動，可前往鹿谷麒麟潭畔喝茶，野餐並且看螢火蟲，報名還送螢火蟲感熱杯一只，除賞螢系列主題遊程，預計5月將延續特色活動，舉辦以竹文化為主題的遊程及節慶，邀請民眾到太極美地來趟小旅行。活動資訊請參考Facebook社團「樂旅南投」及「南投太極美地-茶竹旅遊勝」。

螢火蟲季節已開始，南投縣產官學力挺太極美地擴大舉辦賞螢活動。圖／鹿谷鄉旅遊導覽解說協會提供
螢火蟲季節已開始，南投縣產官學力挺太極美地擴大舉辦賞螢活動。圖／鹿谷鄉旅遊導覽解說協會提供
螢火蟲季節已開始，南投縣產官學力挺太極美地擴大舉辦賞螢活動。圖／太極美地發展協會提供
螢火蟲季節已開始，南投縣產官學力挺太極美地擴大舉辦賞螢活動。圖／太極美地發展協會提供
螢火蟲季節已開始，南投縣產官學力挺太極美地擴大舉辦賞螢活動。圖／太極美地發展協會提供
螢火蟲季節已開始，南投縣產官學力挺太極美地擴大舉辦賞螢活動。圖／太極美地發展協會提供

賞螢 螢火蟲復育 觀光工廠

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