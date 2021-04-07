南投鹿谷閃閃螢光出現 太極美地周末奉茶賞螢火蟲

竹山鹿谷地區是南投傳統的賞螢聖地，每年此時的賞螢季節，山林都會出現閃閃螢光，南投縣政府今年攜手太極美地發展協會共同推動一系列賞螢主題活動，規劃20家特色旅宿、觀光工廠、當地特產與景點，為太極美地賞螢季增添亮點，為觀光旅遊業帶來一波商機。

觀光處陳志賢處長表示，4月起南投進入螢火蟲季節，近幾年因生態保育受重視，螢火蟲復育有成，南投也成為螢火蟲的大縣，鹿谷鄉大約有30多種螢火蟲，；不但正式宣布2021南投螢火蟲季已開始，更推薦南投4大賞螢區，包含「日月潭賞螢區」、「竹鹿賞螢區」、「北港溪賞螢區」以及「奧萬大賞螢區」。歡迎大家來麒麟潭賞螢。

陳志賢說，「太極美地」一詞，源自竹山、鹿谷兩鄉鎮特有的竹茶文化形成「太極雙軸」，擁有得天獨厚的茶竹特產，還有豐富多變、深具文化內涵的觀光資源，今年多家業者推出螢火蟲主題特色商品，有明山別館的螢火蟲造型麵包、溪部好呆庄賞螢套裝行程及手作螢火蟲造型燈，采棉居寢飾文化舘DIY螢火蟲彩繪抱枕，都可望為太極美地的賞螢活動打出名號。