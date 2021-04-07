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大甲媽9日起駕 虔誠信徒發送1萬個Q版媽祖口罩

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議會副議長顏莉敏（右）說，透過Q版媽祖口罩發送，讓大家都能健康出門、平安回家。圖／顏莉敏提供
台中市議會副議長顏莉敏（右）說，透過Q版媽祖口罩發送，讓大家都能健康出門、平安回家。圖／顏莉敏提供

大甲鎮瀾宮媽祖九天八夜遶境活動，4月9日登場，台中市龍井區有虔誠信徒發起製作1萬個Q版媽祖口罩，要分送給參與的信眾，讓大家都能健康出門、平安回家。台中市副議長顏莉敏今天與會說，往年服務團隊都會在沿線提供茶水、飲料與熱食給隨香客取用，今年知道了信徒們義舉，也加入分送口罩的行列。

前立委顏寬恒表示，媽祖口罩不但美觀，也能達到防疫的效果，感謝鄉親自動自發製作媽祖口罩，相信有媽祖的加持一定是「有戴有保庇」，盼台灣早日度過疫情危機。他呼籲，參與遶境的信徒全程配戴口罩、勤洗手，保護自己也保護他人。

林姓發起人說，她在龍井經營小吃生意，去年放下手邊的工作帶孩子參與遶境活動，許多信眾向她訂店內招牌炸粿給隨香客享用，讓她感受到媽祖疼惜百姓的慈悲與神威，今年出錢出力，委託廠商製作，並號召信眾送口罩，原本預計發送5000個口罩，在大家的熱情響應之下，增加到1萬個。

信徒們都表示，雖然能力有限，但都希望能夠為媽祖盡一己之力，相信回饋地方、回饋鄉親、為防疫工作付出奉獻，媽祖一定會十分支持這樣的行動，繼續庇佑著萬千子民。

媽祖 口罩 遶境

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