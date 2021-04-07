大甲媽祖鑾轎進彰化 警方交管民眾提前改道
大甲媽祖鑾轎10日進入彰化市，警方指出，鑾轎進入彰化市區，包括中山路、金馬路等都是遶境行經路線，提醒用路人改道行駛中華陸橋、建國陸橋，避免與遶境路線衝突。
大甲媽祖遶境活動9日晚上展開，媽祖鑾轎預計10日中午到隔天清晨6時在彰化市區遶境，為維護交通秩序及活動安全，彰化縣警察局今天公布交管措施，包括彰化市中山路大度橋南端，10日上午11時到下午1時管制中山路北向南車道，車輛改行走彰興路右轉金馬東路。
金馬路與茄苳路口10日下午4時到晚上9時管制金馬路全線車道；南下車輛左轉建國路接中山路南下，北上車輛右轉彰新路一段、永安街改道接中山路北上。
三民路與中民街、三民路與和平路口、中正路與民生路口10日晚間10時至隔天凌晨1時管制，民生地下道因大甲媽祖遶境路線由西向東行進，車輛提前改道避免與遶境路線衝突。
中正路與中華路口在10日晚上10時到隔天凌晨2時，彈性管制中正路往北方向及中華路往東方向，車輛提前改道避免與遶境路線衝突；中山路段10日晚上10時至隔天凌晨3時採彈性管制，管制北往南車流，南下車輛右轉曉陽路及仁愛路，改道接中華西路南下。
警方呼籲，大甲媽活動期間，台中往彰化南下，可改道中彰快速道路或中山路左轉彰興路。穿越金馬路的南北向車流，南下車輛左轉建國路接中山路南下，北上車輛右轉永安街改道接中山路北上，遶境期間沿線實施交通管制，禁止車輛通行，機車勿隨意穿越馬路。
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