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大甲媽遶境彰化4天垃圾收百噸 環保局籲減量分類
大甲媽祖遶境進香活動4月9日起駕，途經台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣等4縣市，熱心民眾提供餐食豐富，依往年統計，隊伍行經彰化追隨鑾轎的信徒有1、20萬人，為彰化縣製造100多公噸垃圾和30多噸資源和廚餘回收量，數量相當可觀。
去年受到新冠肺炎疫情影響，大甲媽祖遶境彰化人潮減少，仍收到垃圾量100噸以及27公噸資源回收物，彰化環保局指出，彰化縣歷年配合大甲媽祖遶境進香活動進行源頭減量、資源回收宣傳，彰化縣去年於遶境沿線設立37個資源回收設施，讓民眾落實分類及收集一般垃圾、資源回收物及廚餘，期間共計回收27公噸資收物。
彰化縣環保局建議民眾自備餐具，減少使用紙餐具；若一定要使用免洗餐具，應落實分類與資源回收，也請將紙餐具清理、分類及堆疊（清分疊）來分類回收，避免將資源物當垃圾處理。
大甲媽祖遶境將於4月10日、11日、16日、17日4天經過彰化縣，環保局鼓勵民眾落實回收，準備實用的宣傳品供民眾兌換，在縣內9鄉鎮設置兌換站，民眾只要拿乾電池、塑膠容器、紙餐具等可回收物，就可兌換洗碗精、洗衣粉、筆筒、隔熱墊等宣導品。
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