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大甲媽遶境彰化 警方啟動馬拉松式交通管制

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
大甲媽祖入境彰化，大規模交通管制。圖／彰化縣警局提供
大甲媽祖入境彰化，大規模交通管制。圖／彰化縣警局提供

大甲媽祖遶境進香每年起駕及回鑾於彰化縣內，沿途信眾熱情參與，加上慕名前來參香民眾，預期遶境隊伍周邊將湧入人潮與車潮，為維護交通秩序與活動安全，今天公布交通疏導措施，警方也提醒進香遊客於彰化市區路邊停車禁止並排停車，以免影響用路人通行。

2021大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，預計4月10日11時進入彰化縣內遶境，回程於4月15日凌晨2時由西螺大橋進入彰化縣溪州鄉，當日18時30分駐駕北斗鎮奠安宮，後由奠安宮起駕沿台1線北上，預計4月16日21時30分至彰化市天后宮駐駕，23時起駕返回大甲鎮瀾宮安座。

來程4月10日道路封閉管制部分，上午遶境活動由大度橋進入彰化時，彰化市中山路3段（大度橋南端至金馬路口）實施南下車道封閉管制，由彰化市茄苳路穿越金馬路時，彰化市金馬路1段（建國北路至永安街口）也實施封閉管制。

晚上遶境活動過彰化市民生地下道時，民生地下道東西端全線封閉管制，屆時彰化市金馬路與彰美路口管制車輛進入彰美路，改道由金馬路行駛，另東端三民路與中民街口、三民路與和平路口、中正路與民生路口管制車輛往民生地下道方向，將改道往建國南路、中正路、中山路行駛。

返程4月15日凌晨遶境活動返程由雲林縣西螺大橋進入彰化，西螺大橋實施封閉管制，晚上大甲媽祖駐駕奠安宮期間，北斗鎮斗苑路1段(光華街至中正路口)實施封閉管制，另將視奠安宮現場參香人潮狀況擴大周邊交通管制範圍。

4月16日上午遶境活動至福寧宮時，員林市中山路2段(民權街至靜修路口)實施封閉管制，車輛改道行駛中正路。4月16、17日遶境活動進入彰化市區期間，將視活動進度及現場人潮狀況機動實施道路封閉管制，車輛避免進入市區道路，可改道行駛中山路、中央路、中華西路、金馬路等外圍道路。

大甲媽祖入境彰化，彰化市中山路3段交通疏導改道路線圖。圖／彰化縣警局提供
大甲媽祖入境彰化，彰化市中山路3段交通疏導改道路線圖。圖／彰化縣警局提供

遶境 大甲媽祖

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