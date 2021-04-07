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新營太子宮將登玉山 主委帶領好手揹眾神攻頂

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營太子宮將登玉山，廟方今中午與登山好手揹眾神出發。圖／新營太子宮提供
台南新營太子宮將登玉山，廟方今中午與登山好手揹眾神出發。圖／新營太子宮提供

台南市新營太子宮中壇元帥等神明將登玉山，今天中午由主委許清標帶領新營太子登山設共12人向神明稟報後出發，預計9日凌晨3點直攻玉山主峰，祈求台灣風調雨順國泰民安。

此行共揹著大太子金吒、二太子木吒、三太子哪吒及先鋒虎將軍神像，預計今天傍晚5點抵達東埔山莊住宿，翌日早上6點半用餐後搭車至登山口，晚上到達排雲山莊夜宿，9日淩晨3點直攻玉山主峰。

許清標表示，新營太子宮是中壇元帥開基祖廟，中壇元帥三太子聖誕千秋日是農曆9月初9日，也是重陽節。重陽節原有許多特殊的習俗，如吃重陽糕，糕與高諧音，有「百事俱高」的吉祥意義，自古重陽就有登高祈福習俗，登玉山構想就是緣自於「九九登高，為百姓祈福之意義」相信在太子爺護佑之下，此行必定圓滿成功。

玉山 子宮 三太子

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