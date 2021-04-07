新營太子宮將登玉山 主委帶領好手揹眾神攻頂

「松下問童子，言師採藥去。」早期醫療資源匱乏，有許多流傳在民間，針對不同症狀的草藥配方，人們就地取材調配烹煮，因此便有了青草行的需求。如今醫療發達，民眾對於青草的需求不若往昔，但仍有一群人堅持傳統，擔下傳承的重擔，繼續發揚這項先民的智慧。

2021-04-08 14:02