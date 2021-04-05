台水水車加滿北彰化臨時供水站 籲民眾提早儲水

中部地區明天起開始分區供水，台灣自來水公司今天派出水車將彰化市、和美鎮等鄉鎮50處臨時供水站加滿水；台水公司也提醒民眾，儘量在今晚10時前儲存好備用水，以免水量不足。

明天是中部地區分區供水第一天，彰化市除了東郊13里外區域、和美鎮6里及花壇鄉2村等地，明、後天停水，自來水公司也在彰化市、花壇鄉以及和美鎮等鄉鎮，設置了50處臨時供水站，方便讓民眾取用。

台灣自來水公司第十一區管理處動用自家以及消防局的水車幫忙，今天把自來水注入臨時供水站；台水公司第十一區管理處長曾良琳接受媒體聯訪時說，水公司的5輛水車以及彰化縣消防局的3輛水車已經把供水站加滿水，讓民眾明天可以取用。

曾良琳指出，明天要停水，水壓將在今天晚上10時減壓，呼籲民眾儘量在晚上10時以前儲好備用水，以免減壓後，管線末端水量不足無法儲水；而停水後要恢復供水，由於彰化市的水源來自台中市，約需6到8小時，自來水才能送到彰化市區，有些偏遠地區，甚至可能要等10到12小時才有水可用，提醒民眾注意。