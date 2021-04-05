同濟鐵馬環島行騎到順澤宮 肯納兒獲捐款籌建養生家園

今天彰水路出現33人的鐵馬縱隊，輕快南向前進，到達埔鹽鄉順澤宮跟埔鹽同濟會、彰化縣自閉症肯納家長協會會合，埔鹽同濟會與高屏B區澄清湖捐贈8萬元，協助肯納家長協會籌建養生家園，肯納兒表演三太子和騎獨輪車回報同濟會的愛心，既熱鬧又溫馨。

2021同濟環島鐵馬行從宜蘭縣出發，展開9天環島行程。今天第六天休息站選在彰化縣埔鹽鄉順澤宮，受到埔鹽國際同濟會會長張中穎、縣議員陳玉姬、鄉長許文萍等人歡迎，贈送順澤宮紀念帽。張中穎表示，高屏B區同濟會會友騎鐵馬環島除了運動健身，高屏B區澄清湖同濟會會員和埔鹽同濟會攜手做愛心，聯合捐贈善款給彰化縣自閉症肯納家長協會，將作肯納兒養生家園購屋基金。

高屏B區澄清湖同濟會捐款5萬元，埔鹽同濟會捐款4.5萬元。肯納家長協會和肯納兒在場擺攤義賣，肯納兒事先知道今天捐贈典禮，很多賓客將觀賞他們的表演，因此在順澤宮廣場表演電音三太子和騎獨輪車，展現平日學習才藝的成果，全場掌聲不斷，肯納兒笑容滿面，場面歡樂。

協助爭取舉辦這次相見歡活動的縣議員陳玉姬說，很多民眾誤認肯納兒是具備某方面天賦的天才，只要好好培養，不必煩惱生計，其實未必如此，大多數肯納家長很辛苦，面對「雙老」困境，家長為孩子設立庇護工場，也積極籌設養生家園照顧下半輩子，同濟會願意伸援幫忙，善盡公益社團責任，熱情熱心值得肯定。