快訊

太魯閣號乘客遭誤認工人！葉男欲出面臨時喊卡 女兒拒接電話

屏東台9線休旅車與工程車碰撞 4男2女1童受傷送醫

同濟鐵馬環島行騎到順澤宮 肯納兒獲捐款籌建養生家園

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
國際同濟會總會、彰化縣埔鹽同濟會和彰化縣肯納家長協會，在埔鹽鄉順澤宮相見歡。記者簡慧珍／攝影
國際同濟會總會、彰化縣埔鹽同濟會和彰化縣肯納家長協會，在埔鹽鄉順澤宮相見歡。記者簡慧珍／攝影

今天彰水路出現33人的鐵馬縱隊，輕快南向前進，到達埔鹽鄉順澤宮跟埔鹽同濟會、彰化縣自閉症肯納家長協會會合，埔鹽同濟會與高屏B區澄清湖捐贈8萬元，協助肯納家長協會籌建養生家園，肯納兒表演三太子和騎獨輪車回報同濟會的愛心，既熱鬧又溫馨。

2021同濟環島鐵馬行從宜蘭縣出發，展開9天環島行程。今天第六天休息站選在彰化縣埔鹽鄉順澤宮，受到埔鹽國際同濟會會長張中穎、縣議員陳玉姬、鄉長許文萍等人歡迎，贈送順澤宮紀念帽。張中穎表示，高屏B區同濟會會友騎鐵馬環島除了運動健身，高屏B區澄清湖同濟會會員和埔鹽同濟會攜手做愛心，聯合捐贈善款給彰化縣自閉症肯納家長協會，將作肯納兒養生家園購屋基金。

高屏B區澄清湖同濟會捐款5萬元，埔鹽同濟會捐款4.5萬元。肯納家長協會和肯納兒在場擺攤義賣，肯納兒事先知道今天捐贈典禮，很多賓客將觀賞他們的表演，因此在順澤宮廣場表演電音三太子和騎獨輪車，展現平日學習才藝的成果，全場掌聲不斷，肯納兒笑容滿面，場面歡樂。

協助爭取舉辦這次相見歡活動的縣議員陳玉姬說，很多民眾誤認肯納兒是具備某方面天賦的天才，只要好好培養，不必煩惱生計，其實未必如此，大多數肯納家長很辛苦，面對「雙老」困境，家長為孩子設立庇護工場，也積極籌設養生家園照顧下半輩子，同濟會願意伸援幫忙，善盡公益社團責任，熱情熱心值得肯定。

國濟同濟會總會長廖敏榮也說，同濟伙伴共同付出，捐贈善款給自閉症庇護工場做為養生家園購屋基金，讓同濟人的愛心可以照顧弱勢的兒少，讓需要關照的弱勢兒童得到溫暖，社會更溫馨祥和。

彰化縣肯納家長協會安排騎獨輪車表演。記者簡慧珍／攝影
彰化縣肯納家長協會安排騎獨輪車表演。記者簡慧珍／攝影

環島 自閉

延伸閱讀

能源政策不改 高屏空品不會好

國際同濟日植樹 全國17區合計種5000棵樹打造綠意空間

高屏4縣市高溫特報 吳德榮：周六前暖夏、周末北台轉涼

高屏臭氧品質不斷崩壞 環團怒批「蘇邁安連線」沒用

相關新聞

南投福龜圳頭滿水 農民氣炸：圳尾竟無水可用！

南投縣國姓鄉福龜圳源頭不受旱情影響，目前水位滿檔，但1公里外末端圳道卻幾近乾涸，下游農田無水可用，農民質疑水圳沿線滲漏、...

影／協助太魯閣號傷者復健 台中百年餅店陳允寶泉義賣3天

台鐵太魯閣號花蓮重大意外，死傷多人，台中市百年餅舖陳允寶泉上午在自由路總店發起連續3天義賣，預計所得至少超過百萬元，都將...

溪湖日照中心覓地多波折 衛生局：另選土地評估中

彰化縣政府規畫興建多功能的溪湖長照中心，鎮公所協助覓地遇到困難，一波三折。衛生局今天表示，已另選土地並評估中。

中市觀旅局和日本出版社合作 推出日文版台中觀光專書

台中市政府觀光旅遊局針對國際遊客行銷，和日本出版社合作，籌備近一年半，以日本遊客觀點視角撰寫生動文字介紹搭配精彩照片，推...

限量智慧今年追加1千組 彰化考生親自祈福送一組

彰化縣考生祈福活動即日起開始，各類考生到六大傳統書院、宮廟祈福，可獲贈限量版智慧筆組，沒空親自到神祉面前祈福可改線上祈福...

清明連假最後一天 台中要道僅國一大雅匝道車多

今天是清明連假最後一天，民眾都已準備啟程返回工作地，根據台中市警局交大勤務中心掌握，台中市轄區的國一、國三、國四車流都正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。