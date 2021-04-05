老闆退休當起大學生 號召同學做公益

彰化縣大葉大學企管系進修學士班54歲的學生陳建富，原本從事塑膠業，交棒給兒子後，讀大學圓夢，還創立了友善陽光社，希望把快樂做志工的精神傳遞給大學生，大家一起去關懷弱勢家庭、育幼院、老人安養中心等。

大葉大學企管系一年級、友善陽光社社長陳建富說，退休後比較有時間，決定要重回校園，充實自己，完成讀大學的夢，而他10年前開始參加公益社團，在行善過程中也獲得許多啟發，因此入學不久，就成立友善陽光社，號召想投入社會服務的同學加入。

陳建富說，能夠助人，不僅自己有成就感，也能讓自己更加成長，他也已找到台灣友善愛心關懷協會的經費贊助，社團未來將到中部五縣市育幼院、老人安養中心等相關單位送暖，也規劃要募集二手電腦，重新組裝後送給偏鄉或弱勢家庭，可讓大學生練習電腦組裝實務，另一方面把資源挹注給有需要的人。

企管系副主任鄭焜中說，陳建富在班上就像大家的大哥，熱心社會服務，自動發起公益性社團友善陽光社，不僅獲得企管系學生響應，也到日間部邀各年級學生一起加入公益服務工作，而進修部的學生白天工作、晚上上課，還願意用閒暇時間付出愛心，相當難得。