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南投福龜圳頭滿水 農民氣炸：圳尾竟無水可用！

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉福龜圳源頭水位滿檔，末端圳道卻幾近乾涸，下游農民無水可用都氣炸了。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉福龜圳源頭水位滿檔，末端圳道卻幾近乾涸，下游農民無水可用都氣炸了。記者賴香珊／攝影

南投縣國姓鄉福龜圳源頭不受旱情影響，目前水位滿檔，但1公里外末端圳道卻幾近乾涸，下游農田無水可用，農民質疑水圳沿線滲漏、淤積嚴重久未清理導致缺水；農水署南投管理處國姓工作站則表示，已編列預算將於草莓季後清淤抓漏。

國姓福龜村辦公室指出，福龜圳主要引自南港溪水，在柑林村設有取水口，用來灌溉當地蜜棗、草莓、枇杷、香蕉等農作物，原本終年不竭，但今年下游農業用水大減，甚至幾近乾涸，農民原以為是因為旱情嚴峻，未料查看源頭竟是滿水位。

但上游圳源水位雖滿檔，越往中下游流卻越少，流經500公尺過仙佛寺區段時水位驟降剩不到一半，到水圳末端的福龜國小一帶更是幾近乾涸，短短1公里出現3種水情，農民認為是圳溝淤積、滲漏及水閘門栓不緊所致，頻向民代陳情投訴。

劉姓農民說，今年逢旱久未下雨，沒雨水，鄰近溪流水源也不足，更加仰賴水圳供應灌溉，未料源頭有水，下游卻看得到、用不到，凸顯福龜圳過去未及時清理淤泥，導致長期淤積嚴重，還有水閘門無法確實栓緊，以及圳溝沿線漏水等問題。

福龜村長邱昌賢也說，旱象意外讓圳溝問題浮現，農水單位真該好好巡視整條圳路，不管是水閘門沒有鎖好，還是漏水等都要弄好，讓農民有水可用是最基礎的。

農田水利署南投管理處國姓工作站則表示，今年已編列經費進行水圳清淤和抓漏，並更換老舊水閘門零件，但因目前仍在草莓季尾聲，待產季後再斷水施工，也建議農民申請旱作補助，增設蓄水及噴灌設施等設備，有助於提升日後灌溉品質。

南投縣國姓鄉福龜圳源頭水位滿檔，末端圳道卻幾近乾涸，下游農民無水可用都氣炸了。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉福龜圳源頭水位滿檔，末端圳道卻幾近乾涸，下游農民無水可用都氣炸了。記者賴香珊／攝影

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