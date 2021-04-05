溪湖日照中心覓地多波折 衛生局：另選土地評估中

彰化縣政府規畫興建多功能的溪湖長照中心，鎮公所協助覓地遇到困難，一波三折。衛生局今天表示，已另選土地並評估中。

近年縣政府整合社政、衛政興建綜合型社福日照大樓，兼具公共衛生、長照等功能，3月16日才動工興建芳苑鄉衛生所暨長照社福大樓。溪湖鎮衛生所改建未滿20年而且沒多餘空間，縣政府將單獨興建溪湖日照中心推廣。

社會處原本屬意中央公園的西南方角落空地興建溪湖日照中心，縣長王惠美認為中央公園將根據鎮民意見施做多處改善工程，如果追加興建日照中心，勢必拖延中央公園整體完工啟用時程，而且剛做好的公園又大興土木，必定引起抱怨；另一方面，地方也有異議，認為中央公園不適合作為服務長輩的場所。

縣政府內部研議後，打消在中央公園蓋日照中心的方案，清查溪湖鎮土地，發現緊臨溪湖警分局的一塊公有地，地主分別是縣政府和溪湖鎮公所，面積方正，和警分局、溪湖鎮公所、溪湖戶政事務所、溪湖衛生所同在清雅路，民眾使用非常方便。

溪湖鎮公所調閱地籍資料，溪湖警分局北側的土地確實分屬鎮公所和縣政府，但這些公家機關用地以前是公墓，清葬後，把各公家機關整合在同一條路上，唯溪湖警分局北側的土地當初沒一併收回，被使用者改建紀念公園，迄今無解。

溪湖鎮公所表示，收回土地一案相當複雜，鎮公所已商請縣政府另外找地，鎮內有一些縣有地可評估使用，至於鎮有地不是地上有宮廟供奉神明就是畸零地。