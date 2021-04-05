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限量智慧今年追加1千組 彰化考生親自祈福送一組

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣考生祈福一連舉辦11年，智慧筆組設計與時俱進，圖案卡通化，希望青少年考生喜愛。圖／文化局提供
彰化縣考生祈福一連舉辦11年，智慧筆組設計與時俱進，圖案卡通化，希望青少年考生喜愛。圖／文化局提供

彰化縣考生祈福活動即日起開始，各類考生到六大傳統書院、宮廟祈福，可獲贈限量版智慧筆組，沒空親自到神祉面前祈福可改線上祈福和擲筊，向造型可愛的Q版神尊許願金榜題名。

一年一度的考季即將登場，彰化縣考生祈福活動今年邁入第十一年，文化局準備8000組的幸運文昌筆組，比去年多1000組，並建置考生祈福網站，即日起至5月10日，各類考生可到彰化孔子廟、和美道東書院、員林興賢書院、鹿港文開書院、北斗奠安宮及二林仁和宮祈福，即有機會獲得智慧筆組，數量有限，送完為止。

考生線上擲杯求籤祈福，以國定古蹟孔子廟、和美道東書院、縣定古蹟員林興賢書院、鹿港文武廟（文開書院）為背景，文化局已委請文創設計者把聖先師孔子、文昌帝君、朱熹夫子及魁斗星君考生設定為造型可愛的Q版神尊，供考生求籤祈福，期許在孔子、文昌帝君、朱熹夫子及魁斗星君神祉等的庇祐下，身心靈健康，下筆有如神助。

文化局提醒考生，防疫期間為維護大眾健康，考生出入宮廟等公共場合應正確配戴口罩，緊密貼合臉部，注意遵循呼吸道衛生和咳嗽禮節，若有發燒、咳嗽等狀況，改為在家線上求籤祈福，縣政府和文化局祝福考生健康赴考，高中心目中的理想學校，日後發揮所長造福人群。考生祈福線上擲杯求籤活動網址：http://www.bocach.gov.tw/ch/00home/blessing/index.html

考生祈福各書院和宮廟的聯絡電話，事前洽詢祈福事宜以求周全。

（一)國定古蹟彰化孔子廟（彰化縣文化局）：余小姐04-7250057轉2412。

（二）縣定古蹟員林興賢書院（寺廟興賢書院管理委員會）：許總幹事04-8342571。

（三） 國定古蹟和美道東書院（彰化縣道東文教協會）：吳理事長0935-730478。

（四） 縣定古蹟文武廟／鹿港文開書院（鹿港鎮公所）：施小姐04-7772006轉2602。

（五） 北斗鎮北斗奠安宮（北斗奠安宮管理委員會）：楊小姐04-8882275。

（六） 縣定古蹟二林仁和宮（二林仁和宮管理委員會）：謝主委04-8961051。

彰化縣六大書院和宮廟，開放考生祈福。記者簡慧珍／攝影
彰化縣六大書院和宮廟，開放考生祈福。記者簡慧珍／攝影

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