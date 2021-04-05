清明連假最後一天 台中要道僅國一大雅匝道車多

今天是清明連假最後一天，民眾都已準備啟程返回工作地，根據台中市警局交大勤務中心掌握，台中市轄區的國一、國三、國四車流都正常，僅大雅交流道有車多、車速慢的狀況，但無壅塞、塞車情形，其他市區道路、百貨公司周邊道路，目前車流也都正常，未有重大交通輿情傳出。

台中市交大勤務中心表示，根據截至上午10時，各單位的回報，台中市轄區的國道1號、3號、4號車流皆正常，各交流道周邊的話，除了大雅系統上匝道車多車速較慢外，其餘豐原、台中、南屯系統匝道周邊道路，車流皆正常順暢。

另外市區道路部分，主要道路中清路、五權西路、文心路、環中路、崇德路、向上路等路，目前車流皆正常。快速道路部分，台61、台74的車流也都正常。

交大指出，另外今天已是連假最後一天，各風景區、百貨公司新光三越及大遠百等，周邊路況都是順暢的狀況，而台中火車站前、建國路、台中烏日高鐵站區、國光客運站、中港朝馬轉運站區，也都交通狀況良好。