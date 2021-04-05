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台中試辦停車場專用車格燈號辨識 加快需求族群停車

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府交通局在南屯國小停車場試辦專用車格在席偵測。圖/台中市交通局提供
台中市政府交通局在南屯國小停車場試辦專用車格在席偵測。圖/台中市交通局提供

台中市政府交通局在南屯國小地下停車場試辦專用車格在席偵測，包括親子、身障、電動車格等，可透過燈號辨識車格是否有車停放，車道處上方也有LED告示牌顯示專用車位剩餘數量及所在方位，有需求的民眾可以更快迅速車位。

交通局長葉昭甫表示，身障、親子及電動三類專用車格有法定設置比例或格位數，南屯國小地下停車場親子車格3格、身障車格4格、電動車格2格，民眾進入停車場後一眼即可確認專用車格停車狀況。

張姓身障車主到萬和宮拜拜，就停車在南屯國小停車場表示，他從停車場入口處下來後，隨即能看到身障車格燈號，不僅可馬上得知車位使用狀況，更可透過指示燈快速抵達身障車位，尋找專屬車位方便多了

交通局試辦專用格位在席偵測燈號系統，親子車格為粉紅色、身障車格藍色、電動車格綠色，當專用車格有車輛停入後，燈號即會顯示紅燈，無車輛停放時，則回各類型燈號顏色。

葉昭甫說，南屯國小地下停車場B1車道處上方設LED告示牌，即時顯示專用車位剩餘數量及所在方位資訊，駕駛人進入停車場後，透過LED告示牌即可確認專用格位訊息，再透過專用車格上方燈號雙重導引，讓專用車格更易辨識，減少空繞時間，並節能省碳。

葉局長指出，如民眾反應良好，評估擴大至其他停車場辦理。他也提醒，車輛停放親子、身障車格時，應將相關識別證明置在車輛擋風玻璃明顯處，違規占用將開罰。

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