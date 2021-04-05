南投林道「龍貓公車」爆紅 古董車商瘋狂想收購

南投縣信義鄉郡大林道內猶如「龍貓公車」的廢棄公車，引發山友熱議，其來歷也令人好奇。根據車身「水里欣山園休息站」字樣，一查發現車主竟是縣議員蕭志全，蕭揭露這輛車當年真實用途，並透露它近期爆紅頻有古董車商致電欲收購。

近期有山友臉書社團「登山健行自組隊」貼文分享位在郡大林道59.5K處的廢棄公車，因該公車外觀超復古，雖然車漆斑剝、老舊生鏽，還長青苔雜草，看起來原始又具時代感，令網友驚嘆，更有人直呼像「龍貓公車」，引發網路熱烈討論。

該輛公車上大大的「水里欣山園休息站」字樣，更是格外引人注目，不少人好奇該輛公車來歷，以及棄置山林的理由，經查後發現水里鄉還真有「欣山園」，但如今已非休息站，而是一間餐廳，餐廳業者則是現任的南投縣議員蕭志全。

對此，蕭志全表示，「水里欣山園休息站」就是現在「水里欣山園餐廳」的前身，30多年前除賣東西，也提供載客接駁登山和供餐服務，靠的就是那輛公車，將要攀登玉山的登山客從水里鄉沿著郡大林道，載到66.8K處信義鄉觀高坪地區。

接駁公車將山友載到玉山觀高地區後，就放他們下車徒步前往八通關大草原，並由接駁人員幫搭車山友準備晚餐和隔天的便當，等山友順著八通關古道步行往信義東埔下山時，接駁車再沿著郡大林道折返，前往東埔登山口將客人接回水里。

只不過，30年前一場颱風害郡大林道47K處路基嚴重崩坍，且難以修復，導致公車無法駛出，只好原地廢棄，未料近期卻因山友熱議爆紅，蕭提到，這陣子一直有古董車商打來餐廳說要買公車，但車子根本運不出來，只能婉拒。

林務局南投林管處也表示，目前郡大林道車行僅能至33公里，後段均需步行，機具也無法進入將該部廢棄車輛移除，只好棄置該處至今；但也呼籲山友，該公車老舊失修，基於安全考量，建議不要攀爬或進入該車輛，避免發生危險。