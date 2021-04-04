影／飛行傘空降九族文化村惹議 園方爆氣：非首次

南投縣魚池鄉九族文化村連假期間湧入大批人潮，近期卻傳出有飛行傘迫降該園區廣場，引發騷動，所幸人員平安降落，未釀憾事；但園方今重申，該園區有不少高空遊樂設施，飛行傘貿然穿越恐對自身和遊客造成危險，嚴正呼籲玩家自律。

據了解，清明連假首日（2日）下午4時許，有發現九族文化村上方出現飛行傘，且一直往園區內歐式花園、停車場方向飛行，之後越飛越低，隨後迫降在花園廣場中，現場一陣騷動，園區保全也上前了解狀況，並告知九族園區周邊不能飛。

經保全詢問瞭解，該名飛行傘玩家是從埔里虎頭山飛行場出發，疑因風勢改變、上升氣流不足，被吹到九族文化村這邊來，飛行20、30公里，最後不得已迫降園區廣場，最後所幸未造成傷亡，他也感到抱歉，但類似狀況卻不是第一次。

園方表示，過去偶有飛行傘橫越園區上空狀況，也曾有玩家迫降撞到園區建物玻璃，還好當時僅輕傷無礙；而這樣的行徑其實超危險，因園區不僅遊客多，更有自由落體、纜車、塔柱等高空設施，闖入要是撞到人或設施都恐衍生公安問題。

九族文化村今天因此再次呼籲，盼飛行傘玩家和業者自律，避免接近九族文化村周邊空域，同時也希望飛行傘協會能加強控管，要求相關人員遵守飛行既定路線，不要貿然穿越或靠近園區，以免對自身及遊客造成危害。