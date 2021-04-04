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民眾黨布局地方選戰 南投縣至少推3人搶議員席次

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
台灣民眾黨南投縣黨部主委簡千翔受訪，說明明年在南投選戰布局。記者賴香珊／攝影
台灣民眾黨南投縣黨部主委簡千翔受訪，說明明年在南投選戰布局。記者賴香珊／攝影

台灣民眾黨將逐一設立地方黨部，其中南投縣主委由安泰長照社團法人董事長簡千翔出任，40歲的簡千翔表示，明年地方選戰，民眾黨絕不會缺席，南投縣除了他要角逐縣議員，至少會再推出2人爭取議員席次。

簡千翔擁有英國雪菲爾大學教育博士高學歷，曾在英國留學工作10年，返台後10年間投入幼兒教育，曾任南投幼兒教育事業學會理事長，之後再成立安泰長照社團法人附設南投縣私立朝日住宿長照機構，並任該法人董事長。

他提到，因認同台北市長柯文哲和民眾黨核心理念「政治，就是要落實在人民每一天生活」，決定加入該黨，更因想號召年輕且有心改變「鄉下地方的政治陋習」的民眾共同營造公開透明的政治環境，擔任地方主委，同時將投入明年地方選舉。

而柯文哲原訂今天要到南投草屯朝日養護中心參訪探視長者，了解地方長照社福現況，並與支持者餐敘宣布簡出任當地縣黨部主委，並將競選縣議員，未料因台鐵太魯閣號事故嚴重，臨時取消行程，改由簡出面受訪，並說明明年選戰布局。

簡千翔說，過去民眾黨被認為是「都會型政黨」，但黨內並非只著眼都會區，而是沒機會服務地方鄉親，如今各縣市地方黨部逐漸成形，南投縣也在民族路上規劃黨部據點，裝潢好就啟動服務，正式開幕則預計在7、8月，並邀柯主席剪綵。

他也明確表示，民眾黨絕不會缺席明年選舉，今年將開始布局，除了他，還會再推出2人分別參選第1、2、3選區議員，也不排除在推人選投入里長、代表等選舉，而他不計較過去的政黨色彩，只要理念相符、願為地方做事，他都相當歡迎。

台灣民眾黨南投縣黨部主委簡千翔。記者賴香珊／攝影
台灣民眾黨南投縣黨部主委簡千翔。記者賴香珊／攝影

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