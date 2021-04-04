影／不敷成本 農民開放自採高麗菜3個50元

菜價跌，彰化縣埔鹽鄉農民陳啟明所種的雪翠高麗菜最近也因菜價崩跌血本無歸，4月3日到5日開放讓民眾自行到田間自採「俗俗賣」，三粒只賣50元，而農民以友善農法栽種的小黃瓜也因整體菜價跌，價格跌掉三分之二以上。

埔鹽鄉廍子社區發展協會理事長陳貽正說，埔鹽鄉是花椰菜、高麗菜產區，最近整體菜價跌，看到農民辛苦種植的菜因菜價崩，血本無歸實在覺得心痛，以高麗菜而言每公斤成本也有10元，但目前若運送到批發市場只有6、7元價格，根本不敷成本，所以社區內有農民開放菜區讓民眾自採，農民也可省去運費，民眾可撿便宜，又能吃到最新鮮的菜。

社區農民陳啟明經常把自己種植的高品質雪翠高麗菜送到社區，做為老人共餐的食材，他從4月3日到5日開放菜區給民眾自採高麗菜，一粒賣20元，三粒50元，三千個賣完為止，採菜地點在埔鹽鄉光明路一段176號，民眾得自備採菜刀子、袋子（現場不提供），目前高麗菜已被採了五成以上，欲採菜購菜者可洽詢0931568422。