中市機車數170萬輛 環局：期限內完成排檢抽50吋電視

台中市機車定檢率今年達83.3%，創新高。市府環保局辦理「機車定檢抽好禮，呼吸新鮮好空氣」抽獎活動，獎項總金額達10萬元整，車籍登記在台中市，並完成2021年排氣定檢，就有抽獎資格。

台中市機車數量超過170萬輛，平均每戶約兩輛，成為中市空汙主要來源之一。市府環保局祭出抽獎等方式，鼓勵民眾按時定期檢查排氣。去年底機車定檢率84.8%，六都第一，較去年同期增加5%。

環保局指出，機車定檢抽檢活動分三梯次，依機車發照月份，第一梯次1至4月、第二梯次5至8月、第三梯次9至12月，並分享「貼文、按讚、留言並分享」掃描QR碼，即可參加抽獎。

每梯次頭獎是50吋液晶顯示器1名、二獎平板電腦1名、三獎是手持無線吸塵器1名、肆獎超商200元商品卡30名。

環保局提醒，機車出廠滿5年，應每年在行車執照發照月份前後一個月內須排氣定檢，否則將依「空氣汙染防制法規」處500元罰鍰，不符標準未在期限內複驗者，處1500元罰鍰。經通知後仍未改善者，加重處分3000元罰鍰，未持續未改善，最重可註銷其牌照。