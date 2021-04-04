貓狗認養中繼站 台中市動物之家后里園區改建重新開幕

台中市動物之家后里園區歷經5年重新改建，選在今天「世界流浪動物日」有意義的日子辦開幕典禮，台中市長盧秀燕說，這座動物之家不只有動物收容功能，還有觀光遊憩、生命教育與親子和動物互動。

台中市動保處表示，這座動物之家規模大，今天有許多縣市府動保單位人員到場參觀，作為當地縣市新蓋或重蓋動物之家參考，后里園區目前有68隻狗，18隻貓，最大容量可容納400隻狗，100隻貓；以「教育宣導」「認養轉運」及「觀光休憩」為三大核心，定位為流浪動物回歸人類家庭的中繼站，北狗南貓區隔，不同動物屬性規劃認養轉運空間；開園時間為早上10點到中午12，下午1點30分到4點，每周3和5休園，聯絡電話：04─25588024，地址：台中市后里區堤防路370號

台中市動物之家后里園區建於民國91年，歷經多次修繕以提升動物福利，但園區建物及動物舍相關設施漸趨老舊、不符時宜，台中市動保處向農業委員會爭取1.5億元經費，中市府編列配合款6千萬元來改建動物之家后里園區，縣市合併後，由首任市長胡志強開啟改造動物收容所的契機，後在市長林佳龍任內規劃設計，現任市長盧秀燕全力支持並活絡優化，將鄰近后里環保公園內設置寵物專區，利用在地空間資源，為地方帶來人潮，讓民眾更有意願走進動物收容所。

園區定位為流浪動物回歸人類家庭之「生命中繼站」，園區建築外觀設計上擷取黃絲帶意象，大量採用圓弧曲線象徵對外敞開與歡迎姿態，園區內以北狗南貓區隔規劃為犬貓認養轉運空間，並規劃演講廳、會議室、視聽室、訓練室等作為教育推廣中心，讓動物保護生命教育及認養轉運之推動得以相輔相成，另全園區綠蔭及散步空間可一路延伸至一旁的環保公園，結合在地既有景點創造全新觀光路線。

台中市動保處也翻轉過去動物收容所髒、吵、臭的鄰避設施與動物悲情形象為目標，在后里園區原址重建，重新出發轉型成為標竿性動物生命與環境教育基地，透過舉辦犬貓認養及生命教育活動，宣導落實動物福利精神，使市民理解並共同尊重生命，為本市創造與萬物共榮的美好光景。