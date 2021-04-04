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南投郡大林道廢棄公車爆紅 網友：龍貓要出來了

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣信義鄉郡大林道59.5K處停放一輛廢棄公車，近期爆紅。圖／讀者提供
南投縣信義鄉郡大林道59.5K處停放一輛廢棄公車，近期爆紅。圖／讀者提供

隨山林解禁政策開放，鬆綁全台81處林道，加上疫情影響，登山活動夯，近期有山友貼文分享，稱在林道看到廢棄機車不稀奇，「但廢棄公車就只有一條林道專有」，有人直呼原始，稱像「龍貓公車」，更多人好奇詢問地點，引發熱議爆紅。

李姓山友日前在臉書社團「登山健行自組隊」貼文指出，大部份林道都會有輛廢棄機車，但廢棄公車就只有這條林道專有；而其貼出的照片，不難看出，一輛超復古的老公車停在山林裡，外觀老舊、車漆斑剝，還長青苔雜草，看起來超有時代感。

該貼文曝光後，不少網友為之驚嘆，留言喊帥氣、特別、超原始，甚至驚呼「太神了」、「會不會有zombie衝出來」，也有人覺得像龍貓公車開玩笑說「等一下龍貓要出來了」，更有不少山友留言詢問具體地點，好奇這輛公車是怎麼開上去的。

經瞭解，該輛公車位在南投縣信義鄉郡大林道59.5K處，而該林道雖是通往百岳「郡大山」的聯外路徑，但因現在登郡大山多從豐丘入山，開車抵赴23K處的望鄉工作站，在從32K處郡大山登山口進入走稜線攻頂，因為不會走回林道，而罕有人知。

一名資深山友表示，該林道早期因伐木產業需求，有開放汽、機車通行，但後期因33K以後路線發生路基崩坍，導致車輛無法通行，該輛公車可能因此才會至今仍受困棄置在林道內，但也形成另類的登山景致，也讓人窺見過去林道風華。

公車 山友

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