快訊

太魯閣號事故傳已口頭請辭 林佳龍：該負責任不會迴避

太魯閣號罹難者確認身分下修為48人 檢察長：不排除再變動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市「兒少發展帳戶」開戶近60% 開戶還有兒童節禮物

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市兒少發展帳戶，開戶率近六成，開戶禮豐富。圖／台中市社會局提供
台中市兒少發展帳戶，開戶率近六成，開戶禮豐富。圖／台中市社會局提供

台中市政府社會局推動「兒少發展帳戶」符合條件的兒童及少年於年滿18歲前，每人每年最高可存15000元，政府再提撥同額款項。截至上月底，台中市有4694名符合開戶資格，其中2657人申請開戶，比率達57%。5月起各公所受理申請兒少發展帳戶，開戶可獲得福智僧團捐贈的禮盒作為開戶禮。

社會局表示，兒少發展帳戶是針對2016年1月1日以後出生的列冊低收入戶、中低收入戶，或長期安置的兒童及少年。

年滿18歲前，每人每年最高可存15000元，政府提撥對等金額，期透過儲蓄帳戶模式，為兒少累積基金，作為教育及生涯發展基金。

適逢兒童節，福智僧團提供吉祥及祈願禮盒，未開戶的弱勢家庭自5月起至公所申請兒少發展帳戶，即可獲得一份開戶禮。

社會局指出，市府鼓勵弱勢家戶儲蓄，自去年起，提供兒少發展帳戶家戶日常生活物資，此次禮盒受贈對象包括符合資格卻未開立兒少發展帳戶者，以及開戶後超過3個月未穩定繳存的家戶，希望減輕弱勢家戶經濟負擔，進而有動力持續穩定儲蓄。

福智僧團月稱光明寺祈願法會，特別捐贈社會局1000份吉祥禮盒及兩千份份祈願禮盒，總價值130萬元。

吉祥禮盒內有餅乾、飲料、果凍，祈願禮盒內容有米、麵條、罐頭、醬油等日常生活物資，將分送兒少發展帳戶開戶者、愛心食物銀行受扶助兒童、家庭暴力及性侵害防治中心、原民會文化健康站及民間食物銀行團體。

食物銀行 低收入戶 台中市

延伸閱讀

反空汙遊行兒童節登場 高雄空品今「橘色提醒」

小朋友猜黃偉哲身高體重 不管對錯都有禮物

飛盤、捏麵人 迎接兒童節 這些學校禮物不一樣！

兒童節禮物「凱比機器人」！ 台南億載國小譜愛的故事

相關新聞

豐洲二期補償拍板！ 發特別救濟金每公頃最高200萬

台中市神岡區豐洲園區二期開發面積約55.86公頃，屬公有土地，去年1月21日公告核定設置，經發局指出，市府將比照豐洲園區...

捷運總站夜市昨合法開幕 市府指交通改善有攤商衛生要加油

台中市北屯「捷運夜市」取得營業許可，昨天開幕。市府經濟發展局副局長李逸安稽查，發現部分環境清潔、行進動線標示未畫設等缺失...

中市「兒少發展帳戶」開戶近60% 開戶還有兒童節禮物

台中市政府社會局推動「兒少發展帳戶」符合條件的兒童及少年於年滿18歲前，每人每年最高可存15000元，政府再提撥同額款項...

捷運帶來軌道經濟效益 中市府：購物節登錄可望創新高

第三屆「台中購物節」預定7月登場，市府經發局分析，今年購物節搭上捷運綠線通車利多，交通便捷串聯大台中各商圈，「軌道經濟」...

中捷沿線公車站 設太陽能智慧站牌

中捷綠線大慶站外的公車站牌間距太擠，引發外界批評，市府前天增設智慧型站牌與候車亭，可提供公車即時動態資訊。台中市交通局表...

外來魚種占地盤 南投抓違法放生

日月潭遭強勢外來魚種入侵，專家研判與不當放生有關。南投縣府規定，即日起僅限9至11月核准放生，個人或團體未經核准擅自放生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。