中市「兒少發展帳戶」開戶近60% 開戶還有兒童節禮物

台中市政府社會局推動「兒少發展帳戶」符合條件的兒童及少年於年滿18歲前，每人每年最高可存15000元，政府再提撥同額款項。截至上月底，台中市有4694名符合開戶資格，其中2657人申請開戶，比率達57%。5月起各公所受理申請兒少發展帳戶，開戶可獲得福智僧團捐贈的禮盒作為開戶禮。

社會局表示，兒少發展帳戶是針對2016年1月1日以後出生的列冊低收入戶、中低收入戶，或長期安置的兒童及少年。

年滿18歲前，每人每年最高可存15000元，政府提撥對等金額，期透過儲蓄帳戶模式，為兒少累積基金，作為教育及生涯發展基金。

適逢兒童節，福智僧團提供吉祥及祈願禮盒，未開戶的弱勢家庭自5月起至公所申請兒少發展帳戶，即可獲得一份開戶禮。

社會局指出，市府鼓勵弱勢家戶儲蓄，自去年起，提供兒少發展帳戶家戶日常生活物資，此次禮盒受贈對象包括符合資格卻未開立兒少發展帳戶者，以及開戶後超過3個月未穩定繳存的家戶，希望減輕弱勢家戶經濟負擔，進而有動力持續穩定儲蓄。

福智僧團月稱光明寺祈願法會，特別捐贈社會局1000份吉祥禮盒及兩千份份祈願禮盒，總價值130萬元。

吉祥禮盒內有餅乾、飲料、果凍，祈願禮盒內容有米、麵條、罐頭、醬油等日常生活物資，將分送兒少發展帳戶開戶者、愛心食物銀行受扶助兒童、家庭暴力及性侵害防治中心、原民會文化健康站及民間食物銀行團體。