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豐洲二期補償拍板！ 發特別救濟金每公頃最高200萬

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府決定，針對豐洲二期比照一期，發放特別救濟金。圖／台中市政府提供
台中市政府決定，針對豐洲二期比照一期，發放特別救濟金。圖／台中市政府提供

台中市神岡區豐洲園區二期開發面積約55.86公頃，屬公有土地，去年1月21日公告核定設置，經發局指出，市府將比照豐洲園區一期發放土地整修費特別救濟金，符合特定條件，每公頃最高能領取200萬元。

當地藍綠市議員多次反映，指豐洲園區受影響的神岡豐洲鄉親反映，已勤奮務農數代，如今土地被收回無法繼續耕作，生活無以為繼。議員們要求二期徵收應該比照一期辦理，保障被徵收戶的農民身份。

因市府與台開合約訴訟還沒有結論，民眾與廠商擔心開工遙遙無期。

經發局今表示，為避免影響該契約承租戶權益，市府依「台中市辦理公共工程拆遷建築改良物補償自治條例」、「台中市辦理徵收土地農林作物、水產養殖物、畜禽類補償遷移費查估基準」、「土地及土地改良物徵收營業損失補償基準」等相關規定，2017年先行辦理市有地上物查估作業。

經發局說明，清明連假後將寄送市有地範圍的地上物補償及救濟金明細表，經所有權人及承租戶確認無誤後，將陸續發放補償費及救濟金。

若對明細表內容有疑義，可在期間內向經發局有專人受理，如對查估有異議，可申請複估。

台中市 農民 建築

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