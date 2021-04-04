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捷運總站夜市昨合法開幕 市府指交通改善有攤商衛生要加油

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市北屯「捷運夜市」取得營業許可，昨天開幕。本報資料照片
台中市北屯「捷運夜市」取得營業許可，昨天開幕。本報資料照片

台中市北屯「捷運夜市」取得營業許可，昨天開幕。市府經濟發展局副局長李逸安稽查，發現部分環境清潔、行進動線標示未畫設等缺失，要求業者改善。

捷運夜市即去年雙十連假開幕，因未經市府核准，因當時捷運即將試營運，開幕大轟動，吸引數萬人潮，交通塞爆，還一度停電，市府開罰並勒令停業，攤商陳情抗議，業者承諾改善並完成補件，上月取得營業許可。

李逸安表示，捷運夜市是台中市第11座取得營業許可的夜市，昨查核是否依據核定計畫執行營業及各項管理事項，首日稽查發現走道有零星垃圾、有攤販未落實攤位周邊環境清潔工作、少數熟食類攤位未裝設油煙處理設備、部分機車格及行進動線標示未劃設等。

李逸安表示，市府針對昨晚稽查事項，要求業者改善，將持續監督業者後續改善情形，另掌握居民意見，要求業者滾動檢討。

經發局表示，鑑於業者去年雙十連假未經許可違規營運，造成周邊交通阻塞等問題，經調整，業者已將夜市基地車輛出口動線改至敦富二街，並增設745格的機車格及汽車停車位，現場也安排義交和交通引導人員協助指引。此外，台中捷運已自3月25日起試營運，不少民眾也改搭捷運逛夜市。

經發局表示，為避免汽車停車進出，造成敦富路壅塞，提醒開車逛夜市的民眾避開敦富路，改由南興路至緊鄰夜市250公尺敦富一街附設免費停車場停車，或至周邊細廣兼停1、細廣兼停2、細廣兼停7及路邊等停車場停放車輛；騎乘機車民眾則可停放夜市旁的機車格。

經發局鼓勵民眾盡量選擇搭乘捷運、台鐵及公車等大眾運輸工具前往捷運夜市，可搭乘捷運或台鐵至「松竹站」下車，再轉搭捷運至「舊社站」下車步行3分鐘即到達，或搭公車72、77、800、922路至「松竹舊社巷口」，下車後步行5分鐘即抵達。

台中市府經發局副局長李逸安(中）昨晚率隊到捷運夜市稽查。圖／市府提供
台中市府經發局副局長李逸安(中）昨晚率隊到捷運夜市稽查。圖／市府提供

台中捷運 夜市 連假

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