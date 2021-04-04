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捷運帶來軌道經濟效益 中市府：購物節登錄可望創新高

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
捷運發揮軌道經濟效益，圖為捷運夜市開幕，人潮擁擠。圖/取自捷運夜市官網
捷運發揮軌道經濟效益，圖為捷運夜市開幕，人潮擁擠。圖/取自捷運夜市官網

第三屆「台中購物節」預定7月登場，市府經發局分析，今年購物節搭上捷運綠線通車利多，交通便捷串聯大台中各商圈，「軌道經濟」帶動消費力，今年消費登錄金額可望再創佳績。

台中第一條捷運綠線3月25日全線試營運，4月25日正式通車，經發局長張峯源表示，明顯帶動捷運周邊商業發展。其中，捷運綠線台中高鐵站與高鐵烏日站、台鐵新烏日站共構，外地旅客可藉此直接轉乘捷運，進入台中市區觀光、旅遊、購物更方便。

除轉乘無礙，捷運綠線緊密串聯沿線賣場、餐廳、商圈，以豐樂公園站為例，鄰近文心秀泰影城、COSTCO台中店、迪卡儂南屯店；文心森林公園站近IKEA宜家家居台中店；水安宮站近美食林立的公益路商圈；市政府站鄰近新光三越、大遠百等知名百貨，還能轉乘台灣大道公車至台中火車站、東海商圈、梧棲三井Outlet等地。

老台中人口中的「食在北平、穿在天津、行在昌平」透過捷運串聯沿線商圈、夜市及市場，不少商家相當期待捷運帶來的人潮與蓬勃商機，帶動商圈經濟。

天津路服飾商圈主委吳永芳表示，商圈已做好準備，今年8月將配合台中購物節期間，舉辦「天津曬衣節」，促銷夏季服飾，在捷運交通便捷的利多加持下，再創商機。

經發局強調，今年台中購物節為期2個月，在捷運開通、路網升級等有利條件下，規劃於全市捷運站、台灣大道公車站等重要交通節點塑造購物節意象營造節慶氛圍，行銷沿線商圈市集，加強軌道經濟力道。

捷運

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