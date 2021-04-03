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搭捷運迺夜市！台中總站夜市今重新開張！愈晚愈熱鬧

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中捷運總站夜市今天重新營業，愈晚愈熱鬧。記者趙容萱／攝影
台中捷運總站夜市今天重新營業，愈晚愈熱鬧。記者趙容萱／攝影

台中捷運總站夜市去年雙十國慶連假熱鬧開幕，猶如跨年，周邊交通大打結被罵到翻，營運3天即遭市府勒令停業，經取得許可後，今晚重新營業，愈晚愈熱鬧，不少遊客是搭捷運來，尤其到晚間8時，人潮愈來愈多，現場萬頭攢動，幾乎到寸步難行地步，台中市經發局副局長李逸安晚間率隊稽查，發現交通有改善，但部分攤販油煙、衛生未處理妥善，要求改善，並持續追蹤與稽查。

李逸安表示，今晚七時人潮約突破兩萬人次，業者重新營業後，再增加一處停車場後，遊客停車問題獲得很大疏解，但在環境部分，發現仍有民眾亂丟垃圾，部分攤商的環境也待改善，會持續督導要求業者提升夜市整體營運品質。

經發局表示，總站夜市去年10月9日至11日違規營運，周邊交通、垃圾、油煙、噪音及光害等問題經修正後無法解決，駁回設置申請，業者今年初以「捷運夜市」重新提出營業申請，增設126格汽車停車位，並規劃13名義交指揮交通、另有人員引導、維持秩序，並禁用麥克風及擴音器、使用投影光源等，在上個月底通過核准。

經發局說明，捷運總站夜市營業時間為每周三、五、六、日下午4時至凌晨1時，有144家攤販；周邊也有豐富遊憩景點，如大坑風景區、新都生態公園、南興公園、三甲公園、棒球故事館文創園區及一德洋樓（原林懋陽故居）等，民眾可白天遊玩、晚上嘗美食。

經發局強調，夜市取得營業許可後，相關設施仍需視營業狀況持續改善，市府將督導夜市落實環境維護、停車秩序、交通管理、食安衛生及消防公安等工作，持續提升夜市整體營運品質；也請民眾逛夜市時，勿隨意亂丟垃圾、菸蒂或吐痰等破壞環境的行為，並做好垃圾分類，維護周邊居民的生活品質。

台中捷運總站夜市今天重新營業，愈晚愈熱鬧。記者趙容萱／攝影
台中捷運總站夜市今天重新營業，愈晚愈熱鬧。記者趙容萱／攝影
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