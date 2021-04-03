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影／髒亂點變網美打卡熱點 清明連假小田稻棧開張湧進人潮　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中鎮小田稻棧的攤位既復古又創新。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮小田稻棧的攤位既復古又創新。記者簡慧珍／攝影

彰化縣社區有活力，今天田中鎮北路等多個社區在兒童節前夕，合辦「童樂派對-小田稻棧藝起來活動」，開放北路社區私房景點「小田稻棧」，還沒曝光前，已經不少網美前來打卡，今天年輕人到場表演，成為吸睛亮點。

縣政府推動福利社區化小旗艦計畫，整合田中鎮舊街、北路、西路與新民等多個社區組成「大細漢牽手田中央福利社區同齊行」團隊，開辦老人關懷-老步定學苑、婦女關懷-水噹噹市集、兒少關懷-小小志工成長營等多項活動，也催生小田稻棧，今天社區發表成果，有市集、歌舞，參觀人潮川流不息，縣議員蕭淑芬、謝俊雄等民代到場，都給予高評價。

北路社區理事長田春蓮說，今天活動現場是北路社區的小田稻棧，原本是社區髒亂點，在縣府協助之下，地主願意讓荒地變成寬闊、舒適的社區休憩區，不只居民很喜歡，常見遊客前來取景，也有很多網美拍照、網友打卡，今年規畫舉辦市集，也將辦理3場藝文活動，社區民眾歡迎外地遊客來體驗，分享社造豐碩果實。

副縣長洪榮章說，截至今年2月底，彰化縣65歲以上高齡人口21萬2320人，超過總人口數的16%，縣政府將朝向全縣589個村里都設有社區關懷據點，縣長王惠美上任後，已增至285個，今天結合田中鎮舊街、北路、西路與新民等多個社區，就在社區裡辦理老人關懷、婦女關懷、兒少關懷、展出書法等活動，從小朋友到銀髮長輩，延續共好的精神，吸引更多其他社區加入，活化及永續經營社區。

縣政府將在各鄉鎮市興建社福大樓，田中鎮也有規畫原本預定經費2億2500萬元，評估後將加碼，未來完工後，整合托嬰、托育、老人照護，提供完善設備服務鎮民。

田中鎮北路社區髒亂點蛻變為打卡熱點。記者簡慧珍／攝影
田中鎮北路社區髒亂點蛻變為打卡熱點。記者簡慧珍／攝影

王惠美

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