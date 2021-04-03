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彰化人工湖計畫被打趴 縣政府重新規畫水庫救苦旱

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府發包開闢員林市龍燈滯洪池，兼具休憩等功能，短暫蓄留雨水。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府發包開闢員林市龍燈滯洪池，兼具休憩等功能，短暫蓄留雨水。記者簡慧珍／攝影

彰化縣沒天然湖泊，自有水源匱乏，一度規畫沿著濁水溪開闢人工湖，遭當地居民強烈反對而作罷，今年久旱創紀錄，縣政府重新勘察大城鄉濁水溪的水系，將評估設置蓄水池等小型人工水庫，永續經營水資源。

縣長王惠美說，彰化縣境缺乏大型天然河流和湖泊，只有南、北各一條溪流，南邊濁水溪是彰化平原母親河八堡圳的主要水源，縣政府規畫在最下游的大城鄉引水設置小水庫等設施，請中央指導規畫設計，減少水分蒸發，有效留貯水量。

縣政府資料顯示，彰化縣自來水每日用水量約40.5噸，縣政府早就知道彰化縣兩成水源來自南投、台中，自來水公司後來從雲林縣南水北用，引用供應彰南鄉鎮，彰化縣自有水源不到七成，一旦源頭缺水，彰化縣首當其衝枯水，因此2005年規畫在溪州鄉開闢264公頃人工湖，收納濁水溪水、雨水、彰南鄉鎮農田用餘水，招致民代、農民強烈反對，2007年全案作罷。

近年台灣經常久久不雨，一雨成災，縣政府爭取前瞻計畫開闢滯洪池，在員林市設置兩個滯洪池，也在二林鎮、永靖鄉等鄉鎮利用空地挖深植草，平常作為公園，下豪雨時容納四周排水形成臨時迷你水庫，同時具備景觀美化、休閒遊憩及改善生態環境的功能，可是久旱不雨，滯洪池剩下附加價值。

縣政府水資處指出，當年民眾擔心人工湖抽用地下水挹注湖水，可能造成相鄰農地的地下水井抽不到水，透過民代擋下計畫案，誰知氣候變遷，台灣乾旱恐怕成常態，縣政府無法評斷當初開闢人工湖的得失，爭取經費開闢滯洪池，沒下雨無法容蓄水源，已展開新規畫留住濁水溪下游水源，希望亡羊補牢。

濁水溪 滯洪池

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