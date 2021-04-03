繳電視網路費中千萬大獎！中華電信：會主動對獎通知

財政部賦稅署公布今年1-2月期統一發票中獎清冊，本次共開出1000萬元特別獎有16張，其中一張落在彰化是在中華電信繳費的民眾，由於大多數民眾忽略帳單統一發票，甚至直接將帳單丟棄，但中華電信彰化營運處表示，民眾帳單統一發票公司會主動對獎，一旦中獎都會通知，消費者不用自己對獎。

電信費等公用事業發票也能變成「意外之財」，彰化這期千萬中獎發票是在中華電信台灣南區電信分公司彰化營運處開出，民眾花了網路電視費共589元，中華電信彰化營運處員工指出，這幾天也聽聞這個中獎消息，這個金額應是包含網路費和MOD機上盒的基本月費，過去彰化營運處曾開過百萬大獎，這次的金額最高。

員工也說，一般電信繳費帳單上都有統一發票號碼，民眾常沒注意到，但公司會主動對獎，一旦中獎都會通知當事人，過去用紙本，現在則是簡訊通知，有的民眾中獎但帳單遺失，可頻雙證件到全省中華電信門市在申請補印一次相同帳單，這次千萬大獎幸運兒也會謹慎通知這個好消息。