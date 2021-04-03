女登鳶嘴山粗心忘了關車燈 回不了家求助員警幫忙
30歲楊姓女子昨日上午開車載友人前往台中市和平區鳶嘴山登山健行，下午2時許返回登山口附近停車處欲開車返程，卻發現車輛因忘了關車燈而無法發動，只好打電話向派出所求助，和平警分局雪山派出所警員隨後抵達現場，以警車電瓶連接電線，幫助民眾順利啟動車輛返家。
楊女表示，因行駛山區道路要開頭燈，自己停放車輛後，卻忘了關掉車燈，導致電瓶沒電，山上又沒有汽車維修廠，原欲聯繫山下維修廠，因路程遙遠耗時，只好向當地派出所求救，員警馬上前來，以警車接電順利發動車輛，實在揪感心。
和平警分局提醒民眾，開車前往山區旅遊，行駛陡坡道路比較耗油，預估使用油料與市區不同，前往沒有設置加油站的山區，請務必先加滿油。另外，行駛山區道路請開大燈減速慢行，停好車輛後也請記得關閉車燈，以免耗盡電力無法啟動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言