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女登鳶嘴山粗心忘了關車燈  回不了家求助員警幫忙

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
警方以警車電瓶連接電線，幫助民眾順利啟動車輛返家。圖／民眾提供
警方以警車電瓶連接電線，幫助民眾順利啟動車輛返家。圖／民眾提供

30歲楊姓女子昨日上午開車載友人前往台中市和平區鳶嘴山登山健行，下午2時許返回登山口附近停車處欲開車返程，卻發現車輛因忘了關車燈而無法發動，只好打電話向派出所求助，和平警分局雪山派出所警員隨後抵達現場，以警車電瓶連接電線，幫助民眾順利啟動車輛返家。

楊女表示，因行駛山區道路要開頭燈，自己停放車輛後，卻忘了關掉車燈，導致電瓶沒電，山上又沒有汽車維修廠，原欲聯繫山下維修廠，因路程遙遠耗時，只好向當地派出所求救，員警馬上前來，以警車接電順利發動車輛，實在揪感心。

和平警分局提醒民眾，開車前往山區旅遊，行駛陡坡道路比較耗油，預估使用油料與市區不同，前往沒有設置加油站的山區，請務必先加滿油。另外，行駛山區道路請開大燈減速慢行，停好車輛後也請記得關閉車燈，以免耗盡電力無法啟動。

警方以警車電瓶連接電線，幫助民眾順利啟動車輛返家。圖／民眾提供
警方以警車電瓶連接電線，幫助民眾順利啟動車輛返家。圖／民眾提供

加油站 台中市 雪山

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