女登鳶嘴山粗心忘了關車燈  回不了家求助員警幫忙

30歲楊姓女子昨日上午開車載友人前往台中市和平區鳶嘴山登山健行，下午2時許返回登山口附近停車處欲開車返程，卻發現車輛因忘了關車燈而無法發動，只好打電話向派出所求助，和平警分局雪山派出所警員隨後抵達現場，以警車電瓶連接電線，幫助民眾順利啟動車輛返家。

楊女表示，因行駛山區道路要開頭燈，自己停放車輛後，卻忘了關掉車燈，導致電瓶沒電，山上又沒有汽車維修廠，原欲聯繫山下維修廠，因路程遙遠耗時，只好向當地派出所求救，員警馬上前來，以警車接電順利發動車輛，實在揪感心。