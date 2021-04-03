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台中捷運這站最夯！ 總站夜市今回歸、好市多人潮變多
台中捷運綠線3月25日恢復試營運，商機無限，尤其是總站，吸引大批人潮，美式賣場好市多證實，總站旁的好市多北台中店人潮變多了；總站夜市去年營業三天遭市府勒令停業，趁清明連假在今天下午4時重新開張。
捷運北屯總站湧現好市多購物人潮，不少乘客搭捷運走出捷運就直奔好市多賣場，也有乘客抱著好市多的商品上車，業者也證實，捷運恢復試營運後，人潮的確有變多。
台中市經發局表示，總站夜市去年10月9日至11日違規營運，造成周邊交通堵塞、垃圾隨處丟棄、油煙、噪音及光害等問題，業者修正後仍無法解決，在去年底駁回設置申請。
經發局說，業者今年2月以「捷運夜市」重新提出營業申請，業者增設126格汽車停車位，營運初期共規劃745格機車位、142格汽車位，規劃13名義交指揮交通、5名協勤人員引導車輛進入停車場，停車場內也有2名管理員維持秩序。另禁用麥克風及擴音器、使用投影光源等。
經發局指出，「捷運夜市」3月26日通過核准，許可期間到明年3月25日共1年，營業時間為每週三、五、六、日下午4時至凌晨1時，募集144家攤販，種類有小吃、飾品及遊戲等。
經發局說，周邊也有豐富遊憩景點，如大坑風景區、新都生態公園、南興公園、三甲公園、棒球故事館文創園區及一德洋樓（原林懋陽故居）等，民眾可白天遊玩、晚上嘗美食。
經發局強調，夜市取得營業許可後，相關設施仍需視營業狀況持續改善，市府將督導夜市落實環境維護、停車秩序、交通管理、食安衛生及消防公安等工作，持續提升夜市整體營運品質；也請民眾逛夜市時，勿隨意亂丟垃圾、菸蒂或吐痰等破壞環境的行為，並做好垃圾分類，維護周邊居民的生活品質。
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