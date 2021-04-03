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彰化溪湖湖南國小建校百年　兩座10層蛋糕慶百歲生日

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
湖南國小百年校慶場面熱鬧。記者簡慧珍／攝影
湖南國小百年校慶場面熱鬧。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮兩所學校今天舉辦校慶，湖南國小建校100周年，和中華郵政合作設置臨時郵局，供來賓和校友在湖南百年校慶蓋百日封戳章，地方書畫社團友情支持推廣傳統書畫，現場揮毫送墨寶和扇子，洋溢藝文氣息。

湖南國小100周年校慶，許多年輕校友返校當志工服務，展現青春活力。學校舉辦生日派對彩妝遊行、趣味競賽，在全校師生陶笛大合奏「生日快樂」音樂聲中，縣長王惠美和家長會長等人合切10層大蛋糕，學校人員抬出事先製作烙印「100」數字的方塊蛋糕排出「100」大看板，會場洋溢喜氣。

湖南國小生態豐富，以「百蝠蘭馨」為主題，為充實百年校慶展演內容，展覽學生社團成果，大竹等3個里出動社區才藝團體表演之外，邀請彰化縣墨友書畫學會及湖埔社大國畫社的書畫名家現場揮毫，湖埔社大書畫老師還贈送扇子。校園園遊會擺出類似夜市攤位，燒烤冷飲一應俱全，校方另與中華郵政合作設置臨時郵局，發行校慶紀念明信片，給來賓和校友蓋百年校慶首日封戳章。

縣政府投資教育，爭取和編列經費改善學校設備，補助湖南國小新設湖南非營利幼兒園、防水隔熱工程、老舊廁所改善工程、設置學校社區共讀站、無障礙校園環境改善工程、操場暨籃球場修繕整建工程等經費約3211萬元。

中華郵政 郵局

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