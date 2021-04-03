日月潭外來魚種入侵研判放生造成 南投縣將嚴格取締

為遏止不當放生行為，南投縣政府規定，即日起核准放生期間為每年9至11月，並針對隨意放生祭出重罰，個人或團體如未經核准擅自放生，將依「南投縣放生保育自治條例」處10萬元以下罰鍰，以維護自然生態平衡。

南投縣日月潭、鯉魚潭水域屢遭強勢外來魚種入侵，包括玻璃魚、紅魔鬼等，近兩年魚虎更是嚴重破壞日月潭生態環境，縣府邀請專家及學者研究，研判外來種入侵水域跟人為不當放生有關，違法放生破壞生態環境，甚至影響當地漁業資源的損失。

南投縣農業處表示，為加強查察違法放生行為，限制放生期間為每年9月至11月，其餘時間申請不予核准。民眾如有通報檢舉放生案件，為求時效，請直接向轄內派出所通報，派出所會確認放生者或團體是否有依規申請，經確認未依規定提出申請者，違反南投縣放生保育自治條例，得處新台幣10萬元以下罰鍰。

日月潭區漁會表示，日月潭是原生魚類的寶庫，潭魚、潭蝦產量豐富，還發展出特有的舢舨及四角吊網漁筏，過去漁民過去靠捕魚就可以生活無虞。日月潭發展觀光後漁業逐漸沒落，近年因為外來魚種入侵，包括奇力魚、總統魚一度瀕臨消失，魚虎繁殖更威脅水域生態。