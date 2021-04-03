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南投玄天上帝騎馬遶境 縣長、信眾為台鐵罹難者致哀

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
受鎮宮玄天上帝神像安奉在馬背上，騎著白馬遶境成為一大特色。圖／南投縣政府提供
受鎮宮玄天上帝神像安奉在馬背上，騎著白馬遶境成為一大特色。圖／南投縣政府提供

南投縣長林明溱今天到南投受鎮宮，參加南投玄天上帝民俗文化藝術節，徒步巡香至名間鄉受天宮活動，點燃起馬炮拉開巡香序幕。台鐵列車事故造成嚴重死傷，林明溱和信眾也為事故罹難者致哀，為受傷者祈福，希望類似不幸事故不要再發生。

林明溱說，南投市包尾受鎮宮舉辦巡香活動，信眾徒步到名間鄉松柏嶺受天宮，信眾以步行方式回松柏嶺受天宮母廟，為地方祈福，全程超過14公里相當辛苦，也展現信徒虔敬信仰，這幾個月台灣缺水相當嚴重，日月潭水位也持續下降，希望玄天上帝保祐天降甘霖，以免衝擊民生用水。

一般遶境神明都是乘轎，受鎮宮玄天上帝則是騎馬，由信眾徒步陪伴遶境成為一大特色，看到玄天上帝神像安奉在馬背上，沿途民眾都覺得很特殊。受鎮宮大總理簡賜勝說，今年雨水不夠，也特別祈求快點下雨，巡香活動全程徒步，能達到步行健身目的，身體會更健康。

縣議員曾振炎說，林明溱相當接地氣，一大早自己騎摩托車到會場，近來社會關心缺水問題，希望神明保祐縣內風調雨順，也祝福民眾身體健康、諸事平安。

來自台南的蔡小姐，曾經因為車禍導致腿部4條韌帶斷裂、也曾經歷肺動脈栓塞，經由對宗教的信仰，一一克服困境。她參加過許多宗教徒步活動，認為這是一種「心靈之旅」，可以讓內心沈澱、反思自己的所做所為。

南投縣長林明溱今天參加玄天上帝民俗文化藝術節，扛著神轎為遶境活動暖身。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱今天參加玄天上帝民俗文化藝術節，扛著神轎為遶境活動暖身。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱點燃起馬砲，為玄天上帝遶境活動揭開序幕。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱點燃起馬砲，為玄天上帝遶境活動揭開序幕。圖／南投縣政府提供

林明溱 遶境

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