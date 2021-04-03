南投玄天上帝騎馬遶境 縣長、信眾為台鐵罹難者致哀

南投縣長林明溱今天到南投受鎮宮，參加南投玄天上帝民俗文化藝術節，徒步巡香至名間鄉受天宮活動，點燃起馬炮拉開巡香序幕。台鐵列車事故造成嚴重死傷，林明溱和信眾也為事故罹難者致哀，為受傷者祈福，希望類似不幸事故不要再發生。

林明溱說，南投市包尾受鎮宮舉辦巡香活動，信眾徒步到名間鄉松柏嶺受天宮，信眾以步行方式回松柏嶺受天宮母廟，為地方祈福，全程超過14公里相當辛苦，也展現信徒虔敬信仰，這幾個月台灣缺水相當嚴重，日月潭水位也持續下降，希望玄天上帝保祐天降甘霖，以免衝擊民生用水。

一般遶境神明都是乘轎，受鎮宮玄天上帝則是騎馬，由信眾徒步陪伴遶境成為一大特色，看到玄天上帝神像安奉在馬背上，沿途民眾都覺得很特殊。受鎮宮大總理簡賜勝說，今年雨水不夠，也特別祈求快點下雨，巡香活動全程徒步，能達到步行健身目的，身體會更健康。

縣議員曾振炎說，林明溱相當接地氣，一大早自己騎摩托車到會場，近來社會關心缺水問題，希望神明保祐縣內風調雨順，也祝福民眾身體健康、諸事平安。