賞淺紫色小花 台中建設局推「苦楝賞樹地圖懶人包」

連續假期來臨，台中市建設局推「苦楝賞樹地圖懶人包」，讓想要一睹苦楝美景的朋友能快速查詢觀賞地點，春天開著淺紫色小花的苦楝，四季展現不同風貌，淡淡的清香隨風飄散，花期到4月，民眾可把握花季。

台中市建設局長陳大田表示，繼黃花風鈴木、櫻花之後，近日多處公園及道路兩旁苦楝陸續盛開，苦楝屬台灣原生種，樹幹通直有深刻縱列紋，樹形優美，淡紫色小花伴隨著淡淡香氣，極具景觀性，是台中市常見的行道樹與公園觀賞喬木，春天開花、夏天枝葉形成綠蔭、秋天結金黃果實，各季節呈現不同變化。建設局提供懶人包讓民眾可按圖追樹。