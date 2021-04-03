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賞淺紫色小花 台中建設局推「苦楝賞樹地圖懶人包」
連續假期來臨，台中市建設局推「苦楝賞樹地圖懶人包」，讓想要一睹苦楝美景的朋友能快速查詢觀賞地點，春天開著淺紫色小花的苦楝，四季展現不同風貌，淡淡的清香隨風飄散，花期到4月，民眾可把握花季。
台中市建設局長陳大田表示，繼黃花風鈴木、櫻花之後，近日多處公園及道路兩旁苦楝陸續盛開，苦楝屬台灣原生種，樹幹通直有深刻縱列紋，樹形優美，淡紫色小花伴隨著淡淡香氣，極具景觀性，是台中市常見的行道樹與公園觀賞喬木，春天開花、夏天枝葉形成綠蔭、秋天結金黃果實，各季節呈現不同變化。建設局提供懶人包讓民眾可按圖追樹。
建設局指出，清水區鰲峰山公園、北屯區民俗公園、北區梅川園道、后里區運動公園等地都可以欣賞到漂亮的美景，另石岡區東豐自行車道、西屯區福科路、北屯區環太東路等也是不錯的賞景地點；西屯區的潮洋溪畔，有株白花苦楝樹王，樹冠上佈滿白色小細花，與潺潺的潮洋溪流、湛藍的天空，交織出優雅的春日景致。
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