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「旱溪媽祖遶境十八庄」邁200周年 分局長赴樂成宮交流

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
被列為無形民俗文化資產的台中樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄祈福活動，今年適逢第200周年，台中市警三分局分局長張則誠於活動前夕，前往樂成宮拜會董事長郭松益暨董監事，商討活動期間交通疏導及安全維護相關措施，以維護遶境活動安全。圖／警方提供
被列為無形民俗文化資產的台中樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄祈福活動，今年適逢第200周年，台中市警三分局分局長張則誠於活動前夕，前往樂成宮拜會董事長郭松益暨董監事，商討活動期間交通疏導及安全維護相關措施，以維護遶境活動安全。圖／警方提供

被列為無形民俗文化資產的台中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄祈福活動」，今年適逢第200周年，本次除祈福繞境，廟方更舉辦廟口開演、微電影攝影比賽等一系列慶祝活動，勢必吸引大批信眾參予盛會。台中市警三分局分局長張則誠於活動前夕，前往樂成宮拜會董事長郭松益暨董監事，商討活動期間交通疏導及安全維護相關措施，以維護遶境活動安全。

今年的「旱溪媽祖遶境十八庄祈福活動」預計自4月12日上午8時於樂成宮起駕，於5月3日晚上9時回鑾安座，遶境天數長達22天，遶境隊伍行經10個行政區，是台灣所有媽祖遶境行程中天數最長的宗教活動，吸引大批信眾共襄盛舉。第三分局長張則誠對於這項轄內年度盛會也格外重視，親率分局相關幹部，赴中市樂成宮拜會董事長郭松益暨董監事，針對活動期間遶境路線交通疏導作交換意見。

分局長張則誠表示，是時第三分局除派員加強周遭交通疏導作為，也協請廟方工作人員與協勤民力，於遶境沿線協助引導參與信眾，注意民眾安全並避免交通壅塞，並籲請用路人注意後續交通管制資訊，提前出門或改道行駛，有你我的協力，讓這場百年宮廟風華活動得以延續。

遶境 媽祖 微電影

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