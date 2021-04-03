「旱溪媽祖遶境十八庄」邁200周年 分局長赴樂成宮交流

被列為無形民俗文化資產的台中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄祈福活動」，今年適逢第200周年，本次除祈福繞境，廟方更舉辦廟口開演、微電影攝影比賽等一系列慶祝活動，勢必吸引大批信眾參予盛會。台中市警三分局分局長張則誠於活動前夕，前往樂成宮拜會董事長郭松益暨董監事，商討活動期間交通疏導及安全維護相關措施，以維護遶境活動安全。

今年的「旱溪媽祖遶境十八庄祈福活動」預計自4月12日上午8時於樂成宮起駕，於5月3日晚上9時回鑾安座，遶境天數長達22天，遶境隊伍行經10個行政區，是台灣所有媽祖遶境行程中天數最長的宗教活動，吸引大批信眾共襄盛舉。第三分局長張則誠對於這項轄內年度盛會也格外重視，親率分局相關幹部，赴中市樂成宮拜會董事長郭松益暨董監事，針對活動期間遶境路線交通疏導作交換意見。

分局長張則誠表示，是時第三分局除派員加強周遭交通疏導作為，也協請廟方工作人員與協勤民力，於遶境沿線協助引導參與信眾，注意民眾安全並避免交通壅塞，並籲請用路人注意後續交通管制資訊，提前出門或改道行駛，有你我的協力，讓這場百年宮廟風華活動得以延續。