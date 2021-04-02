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清明百年潤餅店生意好 北斗五權里長烙潤餅皮另類服務

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪湖鎮長黃瑞珠（右）和馬家潤餅店第四代莊月香，展示潤餅皮的Q軟度。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮長黃瑞珠（右）和馬家潤餅店第四代莊月香，展示潤餅皮的Q軟度。記者簡慧珍／攝影

清明節又稱寒食節，民間有吃潤餅的習俗，老牌潤餅店無不大排長龍。彰化縣溪湖鎮馬家潤餅店祖傳六代，今天開張就大排長龍，連鎮長黃瑞珠都聞香而至，現烙餅皮現吃，「現做的，光是吃餅皮就很好吃。」

馬家潤餅店子孫平日各有工作，一到清明連假，抽空回到位在二溪路的老店輪班烙餅皮，今年第四、五、六代上場，第四代馬嘉煌、莊月香夫婦「領軍」，帶兒子和媳婦烙餅皮、秤重、包裝，第六代馬雋程和弟弟、妹妹分別負責收錢找零和包裝。

馬家潤餅店的店面不大，二溪路車水馬龍，馬家第五代子孫招呼客人到店內等候，以免曬太陽。忠實顧客楊姓鎮民一早購買潤餅，「已經買幾十年，吃慣了這種口味，又Q又軟。」她說，孫子很愛吃，所以提前買回家包潤餅。

很多溪湖鎮民從小吃馬家潤餅長大，鎮長黃瑞珠也來買潤餅皮，關心今年生意。莊月香說，今天開賣，上午6點備料，擺好6口爐子，大約8點前開賣，下午6點休息，賣到4月5日中午為止。

北斗鎮大市場「潤餅輝」也是知名百年老店，傳承到第五代，今年設置46爐，今天火力全開烙餅皮，顧客排隊購買。第四代陳姓業者表示，今年將營業至農曆3月3日（國曆4月14日）。

最特別的潤餅店首推北斗鎮五權里長謝正良，向東光里長呂學鋁借里辦公處製作潤餅皮。原來謝正良的丈母娘以前做潤餅皮，很多里民委託謝正良代買，因訂購數量太多做不出來，謝正良的大舅子索性把做潤餅皮器具賣給他，同時傳授烙餅皮技巧。

謝正良成為兼差烙餅皮師傅，五權里辦公室空間太小，每年清明節向東光里借場所烙餅皮，今年架設5爐，選民打電話訂購取代排隊，算是另類服務。

北斗鎮五權里長謝正良烙潤餅皮。記者簡慧珍／攝影
北斗鎮五權里長謝正良烙潤餅皮。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮馬家潤餅店傳承六代，一到清明節，子孫排班回來幫忙。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮馬家潤餅店傳承六代，一到清明節，子孫排班回來幫忙。記者簡慧珍／攝影

潤餅 清明節

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