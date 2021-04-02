日月潭水位直降12公尺 企業村民共同加入淨潭行動

乾旱不雨讓日月潭水位直降12公尺，導致潭區長期的潭底垃圾、廢棄物問題浮現，不僅讓遊客觀感不佳，影響觀光產業，也容易造成蚊蟲孳生、惡臭，造成鄰近居民困擾，連潭邊的雲品溫泉酒店也加入淨潭活動，自發整理潭邊環境。

日月潭雲品酒店指出，永續旅遊已成為全球重視的議題，不僅參與每年的日月潭萬人泳渡活動，並2020年4月自發性發起GO GREEN淨潭一哩路活動，於每周五清晨號召各部門員工前往日月潭周遭淨潭。

1年來，累計雲品酒店已發動完成32趟的淨潭，行走約33公里路，參加人次達316人，更可觀的是已徒手撿拾起2.67噸的垃圾，今年日月潭水位持續下降以來，除了撿拾遊客的在旅行中所製造的垃圾外，更發現了廢棄輪胎、家庭垃圾等過去看不到的廢棄物。

總經理張羽表示，淨潭帶來的啟示是，永續旅遊不僅只是在消費自然環境，為響應環保愛護地球，酒店房間內已不主動提供一次性備品來降低垃圾量，且提供玻璃水瓶讓客人盛裝，減少寶特瓶的使用量，一年約可減少25萬個的塑料瓶。