三條國小擁有全國最美校樹 以榕為名視聽教室今啟用

彰化縣溪州鄉三條國小擁有號稱「全國最美校樹」，今天校方舉辦80周年校慶同時啟用優化後的視聽教室「榕薈館」，祝福學校像老榕一樣精神矍鑠，歷史悠久且人文薈萃，培育更多優秀學子造福鄉里。

溪州鄉三條國小80周年校慶，縣長王惠美、前縣長卓伯源、立法委員謝衣鳳、溪州鄉長江淑芬、三條家長會和校友會、溪州鄉農會等首長都到場，溪州子弟彰化縣家長會聯合會理事長胡荏凱列席，冠蓋雲集，場面熱鬧。

縣長王惠美說，三條國小1941年創校，傑出校友遍布全國，第十六屆校友張山明創立首屆校友會，結合熱心校友，凝聚經驗與傳承，相互關懷與扶助，前年第四任會長高振源董事長上任後，為活化校舍空間，為維繫校友向心力，於是積極拜訪校友，籌資建置校史室、添購會議桌、座椅及視聽等相關設備等，因為校友對母校的關心和感恩，三條國小位在偏鄉，建設卻與時俱進。