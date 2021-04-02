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三條國小擁有全國最美校樹 以榕為名視聽教室今啟用

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
三條國小80歲生日，現、前任校長和立委都趕到祝福。記者簡慧珍／攝影
三條國小80歲生日，現、前任校長和立委都趕到祝福。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州鄉三條國小擁有號稱「全國最美校樹」，今天校方舉辦80周年校慶同時啟用優化後的視聽教室「榕薈館」，祝福學校像老榕一樣精神矍鑠，歷史悠久且人文薈萃，培育更多優秀學子造福鄉里。

溪州鄉三條國小80周年校慶，縣長王惠美、前縣長卓伯源、立法委員謝衣鳳、溪州鄉長江淑芬、三條家長會和校友會、溪州鄉農會等首長都到場，溪州子弟彰化縣家長會聯合會理事長胡荏凱列席，冠蓋雲集，場面熱鬧。

縣長王惠美說，三條國小1941年創校，傑出校友遍布全國，第十六屆校友張山明創立首屆校友會，結合熱心校友，凝聚經驗與傳承，相互關懷與扶助，前年第四任會長高振源董事長上任後，為活化校舍空間，為維繫校友向心力，於是積極拜訪校友，籌資建置校史室、添購會議桌、座椅及視聽等相關設備等，因為校友對母校的關心和感恩，三條國小位在偏鄉，建設卻與時俱進。

三條國小最出名的百年老榕，曾獲福田樹木保育基金會評選「全國最美校樹」，在「百榕」老樹項目獲選特優，是校園最美麗的景色，三條國小視聽教室空間約為3間教室，是學校辦理各項重要活動的場所，因視聽設備老舊，縣府積極向教育部爭取推動視聽教室優化計畫經費80萬元，更新相關設備，集思廣益命名，「榕薈館」脫穎而出，「榕」代表百年老「榕」，是學校的精神象徵，「薈」代表三條國小歷史悠久，人文「薈」萃，「榕薈館」將朝向藝術展演、專業講座、集會研討及學生多元化學習，期望啟用新視聽教室，讓學生及有更優質的視聽與活動空間。

三條國小老榕蒼鬱，獲選最美的校樹。記者簡慧珍／攝影
三條國小老榕蒼鬱，獲選最美的校樹。記者簡慧珍／攝影

王惠美 教育部

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