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首屆清眷森活藝術節 看創作展、漫遊藝術花園

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
藝術家尹子潔的「浦嵐泥植物記」，以園區內的果樹、芭樂、玉蘭等，製作成卡漫造型的擬人化角色，講述眷村常見植物的歷史脈絡。圖／台中市港區藝術中心提供
藝術家尹子潔的「浦嵐泥植物記」，以園區內的果樹、芭樂、玉蘭等，製作成卡漫造型的擬人化角色，講述眷村常見植物的歷史脈絡。圖／台中市港區藝術中心提供

台中清水眷村文化園區4月推出「清眷森活藝術節」展覽活動，於園區中佈置藝術森活空間，包括取「眷村」之於「眷春」，以「春」之諧音來比喻重返、召喚如春天綠意盎然的「眷春花園」以及主題牆，邀請民眾進入花園，尋訪清眷。此外，藝術家尹子潔、邱煦湄也為活動推出全新創作展，認識清眷植物及其生態，展期從4月2日至18日。

港區藝術中心表示，此次活動藉由清眷富具特色的錯落空間，以美國詩人艾蜜莉‧狄金生作品為靈感佈設眷春花園及主題牆，「眷春花園」位在42戶區西側43號旁戶外空間，結合老牆窗框以藝術裝置手法呈現4個不同小主題區，包括以樹皮為基材，結合多種植物與花卉，呈現景觀植栽風景，以及用蜀葵花舖滿出一個小型花園，民眾可進入拍照。

另外，還可以躺在草皮上，觀賞天空並欣賞植物瀑布；在鳥籠內裝置玫瑰花，彷彿將自身置於花園中等，歡迎民眾進入互動感受清眷花園意境。而以巨型鳥籠結合植生牆作為本展主題牆，民眾可進入鳥籠，讓身體成為主題牆的一部分。

藝術家尹子潔的「浦嵐泥植物記」，以園區內的果樹、芭樂、玉蘭等，製作成卡漫造型的擬人化角色，講述眷村常見植物的歷史脈絡，同時邀請民眾在園區內尋找角色掃QR Code後，再進入49號展間內著色角色，將作品匯聚成一座迷你森林，同時也能認識清眷植物生態，適合大小朋友一起同樂。

藝術家邱煦湄作品「植物態」，運用大量的羊毛材質等創作出植物雕塑，生動地呈現園區植物延展及果實掉落等姿態，賦予作品新的生命，也寓意植物與大自然界的關係，邀請大家一同進入這個奇幻的植物場景。

配合4月兒童連假，4月2日至3日期間辦有特色市集，現場有各種品牌手工藝市集，並邀請清眷駐地社團、台中市港區藝術中心清風樓進駐老師等開設植物生態印染&植物精油芬芳、插花、種子手作、花香芬蠟牌、植物染綁染方巾、繪本導讀及手作花圈等綠手作課程，活動一推出即秒殺報名額滿。

用蜀葵花舖滿出一個小型花園，民眾可進入拍照。圖／台中市港區藝術中心提供
用蜀葵花舖滿出一個小型花園，民眾可進入拍照。圖／台中市港區藝術中心提供

藝術家 眷村

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