12歲以下免費！台南左鎮化石園區遊客人潮湧入

台南左鎮化石園區在清明連假推出「兒童節遊園趣」活動，12歲以下的兒童於4月2日至5日期間，只要持身份證明文件即享免費入園優惠，今天第一天上午就湧入1500人次遊客，一天下來可望達到3000人，園方表示，連假也推出各項活動，歡迎親子一同來到化石園區歡度兒童節！

左鎮化石園區很受親子歡迎，假日平均遊客約2000人，今天推出兒童節遊園趣活動，12歲以下兒童免費入園，一早就有許多爸爸媽媽帶著小朋友前來園區，工作人員都說今天的遊客真的很多。

配合兒童節活動「彩繪魔法體驗」也推出買一送一優惠，紀念品商店也同時推出「恐龍成雙」與「KIKIKOKO帶回家」活動，只要購買指定系列的恐龍模型，買一隻就送一隻！消費滿399元更送可愛的吉祥物冰箱貼或鑰匙扣，遊客湧入也帶動業績成長。

左鎮化石園區最受歡迎的吉祥物KOKO，也不定時現身與小朋友互動，園區並邀請多位街頭藝人進行表演，整個園區充滿節慶氛圍，期讓每位來訪的大小朋友都能擁有開心的兒童節回憶。