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參加機車駕訓有學費補助 南投縣府加碼送安全帽

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣政府首度與南投監理站合作，不僅提供交通部學費補助駕訓費用，縣府另加碼贈送安全帽。圖／南投縣政府提供
南投縣政府首度與南投監理站合作，不僅提供交通部學費補助駕訓費用，縣府另加碼贈送安全帽。圖／南投縣政府提供

為增加民眾參與機車駕訓意願，南投縣政府首度與南投監理站合作，不僅提供交通部補助費用1300元200個名額外，凡是到駕訓班參加普通重型機車班訓練，並於今年11月30日前考取駕照者，縣府另加碼贈送安全帽，來自里鎮新生駕訓班的5名學員經過3天訓練課程後，成為第一批領到安全帽的學員。

新聞及行政處長林琦瑜表示，南投縣機車交通意外事故占交通意外事故比例相當高，透過機車駕訊班，駕駛人能從完整的訓練中，確保上路後的安全性，今年與南投監理站合作，鼓勵年輕機車族群參加駕駛訓練，培養正確駕駛習慣、課程內容包括道路安全常識、機械常識、駕駛道德等行車知識，以及實際學習防禦駕駛及道路行駛。

南投監理站長黃永松指出，交通部推出機車考照的訓練制度，希望民眾透過駕訓班訓練取得駕照，民眾欲申請補助，可至有開設普通重型機車訓練班的駕訓班參加訓練，先繳交2800元至3,000元不等的學費，完成訓練後，在今年11月30日前取得駕照，都可獲得1300元學費補助。

5名學員經過6小時的學科及10小時的術科講習，順利通過考試後，縣府親自頒贈安全帽給學員，處長林琦瑜說，前100個考過駕照的民眾都贈送安全帽，限量100頂，送完為止，歡迎有興趣的民眾及早申請。

目前南投縣內辦理普重機訓練班共有5家，分別是南投市大榮駕訓班、埔里鎮新生駕訓班、竹山鎮德山駕訓班，以及草屯鎮新天地駕訓班及成功駕訓班，相關疑問可洽詢南投監理站駕駛人管理股049-2350923分機202，或上台中區監理所網站「機車駕訓補助專區」查詢。

機車考照上駕訓 有補助又送安全帽

　　共埔1日上午順利考取駕照，

　　為加強道路安全宣導，養成防禦駕駛及責任駕駛的觀念，縣府並準備安全帽作為宣導品，贈送給參加機車駕訓考照通過的學員，以提升民眾考照前先參加駕訓班訓練的意願。

　　內容包括1日上午正式上場並縣府長黃永松除了恭喜考取駕照，也期許他們上路後遵守交通規則，共同維護大家的行車安全。

　　為了鼓勵民眾報名，希望大家都能平安出門、平安回家。

　　目前許多人尚無防禦駕駛的觀念，為了減少事故發生，增加行車安全、減少事故發生，

　　通過考照的黃淑芳說，她本身持有大客車駕照，上路經驗已長達20多年，但汽車跟機車不一樣，一個是肉包鐵、一個是鐵包肉，縱使經驗豐富，還是需要上課加強上路安全性，因此有必要參加駕訓班；來自高雄的暨大學生蔡佳恩說，她已考上汽車駕照2年，原本在家附近巷道練習騎車，但車流量大較危險，決定透過駕訓班上課，由教練指導比較安全，也能了解騎車油門掌控技巧及上路需要注意的地方，加上現在有補助，更吸引學生報名。

南投縣政府首度與南投監理站合作，不僅提供交通部學費補助駕訓費用，縣府另加碼贈送安全帽。圖／南投縣政府提供
南投縣政府首度與南投監理站合作，不僅提供交通部學費補助駕訓費用，縣府另加碼贈送安全帽。圖／南投縣政府提供
南投縣政府首度與南投監理站合作，不僅提供交通部學費補助駕訓費用，縣府另加碼贈送安全帽。圖／南投縣政府提供
南投縣政府首度與南投監理站合作，不僅提供交通部學費補助駕訓費用，縣府另加碼贈送安全帽。圖／南投縣政府提供

駕訓班 駕照

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