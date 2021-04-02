影／大台中供水整備會議爆爭執 何欣純舌戰楊瓊瓔

台中市長盧秀燕與經濟部長王美花，上午視察台水公司及國防部水車整備情形，並參與大台中供水整備會議 ，立委楊瓊瓔在會議上不滿王美花宣布大台中地區實施供五停二措施，她在會議上表示，石崗壩供水給大彰化，如果水庫沒有支援其他縣市，全國民眾當然要共體時艱，但如果要供水給其他縣市，共體時艱應該要建立在台中民眾生活便利的前題下，一下子就宣布供五停二，她強調不希望政府用恐嚇語言威脅百姓。她主張供四停一，讓民眾度過這個難關。

立委何欣純隨即發言表示，台灣是一體的，旱災是不分區域也不分藍綠，只是時間的問題。台中跟南部因為降雨量不夠多，水庫的水非常的少，如果接著再不下雨，南部也有可能發生供水危機。旱災不分區域，民眾應該共同來抗旱。至於石崗壩供水給大彰化，這套系統並非民進黨執政時才這樣，水庫的建置，自來水的供水系統，不受行政區域的限制，是從國民黨時代就已經奠定的基礎與建設。