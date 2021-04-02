南投各風景區啟動分流疏導 清明連假第一天良好

清明節連假第一天，溪頭風景區9時起啟動停車場滿場分流，交通管制出現成效，上午除杉林溪森林遊樂區因氣候涼爽，加上牡丹花季盛開及訂房全滿下，出現短暫車多情況外，包括清境、日月潭等風景區目前車流狀況良好。

南投縣警局表示，溪頭、杉林溪為南投縣內著名觀光景點，連續假期常湧現車潮，影響鹿谷地區交通環境，今年為改善交通壅塞情形，春節連假便啟動滿場分流管制措施，在溪頭停車場停滿，排隊入園車輛回堵至151線時，即啟動管制機制，維護主線順暢，難得出現不塞車的景象，證明疏導有成效。

竹山分局指出，連假期間前往溪頭園區旅遊的遊客，當溪頭啟動分流措施時﹐敬請配合警方疏導管制，轉往其他地區旅遊，也籲請大家盡量避開車潮尖峰時段前往溪頭旅遊。

由於海拔愈高，氣溫愈涼爽，南投縣清境、合歡山地區都是遊客最愛前往的景點，仁愛分局指出，針對清明節連假交通，採取疏導方式，今天起在奧萬大、廬山、清境、武嶺及松雪樓等5處景點，加設交通崗，對車輛進行流量管控，以避免大量車潮的塞車情況。