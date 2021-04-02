聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投各風景區啟動分流疏導 清明連假第一天良好
清明節連假第一天，溪頭風景區9時起啟動停車場滿場分流，交通管制出現成效，上午除杉林溪森林遊樂區因氣候涼爽，加上牡丹花季盛開及訂房全滿下，出現短暫車多情況外，包括清境、日月潭等風景區目前車流狀況良好。
南投縣警局表示，溪頭、杉林溪為南投縣內著名觀光景點，連續假期常湧現車潮，影響鹿谷地區交通環境，今年為改善交通壅塞情形，春節連假便啟動滿場分流管制措施，在溪頭停車場停滿，排隊入園車輛回堵至151線時，即啟動管制機制，維護主線順暢，難得出現不塞車的景象，證明疏導有成效。
竹山分局指出，連假期間前往溪頭園區旅遊的遊客，當溪頭啟動分流措施時﹐敬請配合警方疏導管制，轉往其他地區旅遊，也籲請大家盡量避開車潮尖峰時段前往溪頭旅遊。
由於海拔愈高，氣溫愈涼爽，南投縣清境、合歡山地區都是遊客最愛前往的景點，仁愛分局指出，針對清明節連假交通，採取疏導方式，今天起在奧萬大、廬山、清境、武嶺及松雪樓等5處景點，加設交通崗，對車輛進行流量管控，以避免大量車潮的塞車情況。
而日月潭地區及伊達邵街區、水里鄉車埕地區均為著名風景熱點，，連假期間景點人、車驟增，勢必造成回堵，集集分局表示，於每日9至18時潭區禁止路邊停車，但開放台21線向山遊客中心往頭社方向四線道外側車道，開放車輛路邊停車，但隧道前、後20公尺及隧道內禁止停車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言