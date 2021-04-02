超夢幻！台中梨山紫藤花爆開 花期可到4月中旬

台中市梨山地區紫藤花、水蜜桃花及蘋果花相繼盛開，交通部觀光局參山國家風景區管理處表示，今年紫藤花盛開，營造浪漫紫藤山城，花期可到4月中旬，水蜜桃花及蘋果花也相繼登場迎接遊客，民眾可趁著清明連假上山賞花，遠離塞車、空氣又清新。

參山處表示，紫藤花在櫻緣丘大停車場旁篷架、1956楓之谷秘密花園入口斜坡處、梨山觀景台及環山部落等4處，目前正盛開綻放中，遊客可以欣賞到成串的紫色花瀑。今年春雨少不會打落花瓣，預計可賞花到4月中旬。

另外，海拔2200公尺以上的福壽山農場，場內種植約2公頃水蜜桃果園，水蜜桃開的花多半是單瓣粉桃紅色，預計本周將進入盛開期，遊客不妨趁連假好天氣到山上桃花園，享受被桃花包圍的浪漫氛圍。