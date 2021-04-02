快訊

「照理說不該停那」工程車滑落釀太魯閣號出軌 台鐵擬求償

太魯閣號出軌司機身亡 同事淚：是新婚年輕司機…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超夢幻！台中梨山紫藤花爆開 花期可到4月中旬

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市梨山地區紫藤花盛開，成串的紫色花瀑相當美麗。圖／參山處提供
台中市梨山地區紫藤花盛開，成串的紫色花瀑相當美麗。圖／參山處提供

台中市梨山地區紫藤花、水蜜桃花及蘋果花相繼盛開，交通部觀光局參山國家風景區管理處表示，今年紫藤花盛開，營造浪漫紫藤山城，花期可到4月中旬，水蜜桃花及蘋果花也相繼登場迎接遊客，民眾可趁著清明連假上山賞花，遠離塞車、空氣又清新。

參山處表示，紫藤花在櫻緣丘大停車場旁篷架、1956楓之谷秘密花園入口斜坡處、梨山觀景台及環山部落等4處，目前正盛開綻放中，遊客可以欣賞到成串的紫色花瀑。今年春雨少不會打落花瓣，預計可賞花到4月中旬。

另外，海拔2200公尺以上的福壽山農場，場內種植約2公頃水蜜桃果園，水蜜桃開的花多半是單瓣粉桃紅色，預計本周將進入盛開期，遊客不妨趁連假好天氣到山上桃花園，享受被桃花包圍的浪漫氛圍。

海拔2000公尺的高山地理環境適合來自日本的紫藤生長，參山處近年致力在梨山地區推廣種植紫藤，打造「紫藤山城」環山部落特色，每年春天3月至4月迎來花開，今年因乾旱，花況更盛往年，整個大梨山染上浪漫的夢幻紫，喚起人們久違的少女心。

台中市梨山地區紫藤花盛開，成串的紫色花瀑相當美麗。圖／參山處提供
台中市梨山地區紫藤花盛開，成串的紫色花瀑相當美麗。圖／參山處提供

梨山 紫藤花 連假

延伸閱讀

淡水忠寮萬坪紫藤花盛開 老板虧損開放恐最終回

紫藤花開了！全台5大「夢幻紫藤花海」精選　武陵農場原來不止能賞櫻

嘉義山城紫爆了！2021「瑞里紫藤花季」26處賞花點一半盛開中　今年還有2D紫藤杯

水保局官員至梨山出差 晚間跑到宜蘭接受招待喝花酒

相關新聞

清明連假出遊潮 麗寶樂園開園半小時湧入千人

今天是清明連假首日，台中麗寶樂園今天一開園即湧入許多人潮，由於4天連假，園方預估下午人潮會更明顯；國道3號清水服務處也陸...

台中傳統市場、觀光夜市「必吃潤餅」看這邊！

潤餅是清明節常見的傳統美食，台中市政府今天介紹「必吃潤餅」，無論菜籃族、夜貓族或DIY族需求都能滿足。

南投各風景區啟動分流疏導 清明連假第一天良好

清明節連假第一天，溪頭風景區9時起啟動停車場滿場分流，交通管制出現成效，上午除杉林溪森林遊樂區因氣候涼爽，加上牡丹花季盛...

超夢幻！台中梨山紫藤花爆開 花期可到4月中旬

台中市梨山地區紫藤花、水蜜桃花及蘋果花相繼盛開，交通部觀光局參山國家風景區管理處表示，今年紫藤花盛開，營造浪漫紫藤山城，...

台中「多元計程車隊」再添2家 全市車隊數達12家

台中市2019年10月底首家多元計程車隊上路，2年來車輛數持續成長，目前已超過1400輛，今年3月再添「國通車隊」及「雙...

車禍多 彰化2新測速桿6日啟用

彰化縣139縣道及152縣道常發生車禍，縣警局針對易肇事路段新增設2支測速照相桿，分別為139縣道20.153公里處、埤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。